Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 8 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Cuori – S2E3 – Non si può chiudere del tutto

22:30 Cuori – S2E4 – La fortuna non esiste

23:35 TG1 Sera

23:40 Prix Italia 2023 – Appunti di un viaggio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il Collegio 8 – Terza puntata

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:05 Meteo 2

Rai 3

20:00 Chesarà…

20:55 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Mondo

Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Cattive Acque

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Caduta Libera i Migliori

00:30 Tg5

Italia 1

20:30 Lupo di Mare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Doppio Fallo – Fbi: Most Wanted

22:11 Triangolo Pericoloso – Fbi: Most Wanted

23:05 Attacco Imminente – Fbi: Most Wanted

23:55 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 In Onda

23:15 Uozzap Collezione

TV8

20:00 TV8 Sport

20:30 Paddock Live

22:00 F1

00:00 Paddock Live

NOVE

21:35 Only Fun – Comico Show

23:40 Fratelli di Crozza

01:05 Naked Attraction Italia

20 — Venti

21:04 Transformers: L’Ultimo Cavaliere

00:19 47 Ronin

Rai 4

20:36 N.C.I.S. S17E2 – Alla luce

21:21 Valhalla

23:07 Nine Bullets – Fuga per la libertà

00:45 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:00 Apollo 13

23:49 Uss Indianapolis

02:02 La Fattoria Degli Animali (Di J. Stephenson)

Rai 5

20:22 Rai News Giorno

20:26 Rai 5 Classic – Puntata 10

20:46 Personaggi in cerca di attore S4E1 – Nina Pons

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E10

22:57 My name is Joe

00:38 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La nostra vita

22:55 Sotto il cielo delle Hawaii

00:40 Il Sole è anche una Stella

Rai Premium

21:20 Squadra Omicidi Barcellona – Sangue e cemento

23:00 Le indagini di Allie Adams – Nozze mortali

00:30 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E16

01:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E17

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 L’ultimo dei Mohicani

23:15 La coccolona

Twentyseven

21:09 Il principe delle donne

23:24 Mars Attacks!

01:20 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Il capitalista

23:05 Picnic

LA7d

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple – Verso l’ora zero

23:20 Miss Marple – Nemesi

La 5

21:10 L’ Amore è un Trucco – That’s Amore

23:10 Amici di Maria

01:50 Grande Fratello – La5

Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:04 La casa stregata

23:01 Non più di uno

01:06 Oh, Serafina!

Focus

20:00 La Guerra delle Due Rose – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Freedom

23:00 Tigre – Dynasties

00:00 Elefanti – Dynasties II – L’Avventura della Vita

01:00 Big Cat Country, 2 – Big Cat Country

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:05 Vera

01:10 Grantchester

TOP Crime

20:16 Effetti Personali – Major Crimes IV

21:10 Il Terzo Proiettile – Colombo

22:57 Omicidio Dietro Le Quinte – Poirot II

23:50 Sogno Premonitore – Poirot II

Italia 2

20:20 Qualcosa Succederà – Due Uomini e 1/2

20:45 La Tana dell’Odio – Due Uomini e 1/2

21:15 L’ Obliterazione Estrattiva – The Big Bang Theory

21:40 La Configurazione Abitativa – The Big Bang Theory

22:05 La Peculiarità del Numero 43 – The Big Bang Theory

22:35 L’ Escalation del Posto Auto – The Big Bang Theory

23:00 Il Dislocamento delle Interiora del Pesce – The Big Bang Theory

23:26 Lo Squalo

01:50 La Congiura Sventata – una Spada per Lady Oscar

DMAX

20:25 Nudi e crudi Francia

21:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:15 Avamposti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Gianni Scipione Rossi

20:30 Passato e Presente – Nadia Gallico Spano, una costituente – 23/02/2022

21:10 Hostiles: Ostili

23:20 Voci dal Vajont: 9 ottobre 1963

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Nadia Gallico Spano, una costituente – 23/02/2022

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News