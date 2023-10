Tragico incidente sulla A24, in prossimità di Carsoli, in Abruzzo: perde la vita un centauro romano, Marco Alessi. Avrebbe compiuto 40 anni a dicembre. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì, 6 ottobre 2023.

Tragico incidente in Abruzzo sulla A24: muore un motociclista romano. Diventato padre da poco per la seconda volta, avrebbe compiuto 40 anni a dicembre

Era diventato padre per la seconda da poco: purtroppo per Marco Alessi, motociclista residente a Roma di 39 anni, non c’è stato nulla da fare.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, sembrerebbe che la moto della vittima fosse l’unico mezzo coinvolto nel tragico incidente.

Saranno le indagini delle Forze dell’Ordine a stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio