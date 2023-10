Roma, folle aggressione ai danni di un immunologo: arrestato un paziente

Folle aggressione ai danni di Francesco Le Foche, immunologo noto anche per i suoi interventi televisivi durante la pandemia da Covid.

Roma, folle aggressione ai danni dell’immunologo Le Foche da parte di un paziente. Il professionista è ora ricoverato in prognosi riservata

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’immunologo sarebbe stato aggredito da un suo paziente, nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2023, nel quartiere Salario.

Il paziente avrebbe accusato il medico di aver sbagliato la terapia. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio; il professionista si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’Umberto I, avendo riportato un grave trauma facciale.

Gesto condannato anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che sui social scrive: “L’aggressione al Prof. Francesco Le Foche, come a qualunque altro operatore sanitario, non può essere tollerata. Medici, infermieri, OSS, hanno diritto a lavorare in sicurezza. A lui giungano gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la Giunta della Regione Lazio”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio