Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 ottobre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 ottobre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Tutti giocano a Reazione a Catena

00:00 TG1 Sera

00:05 La ragazza del treno

02:05 Che tempo fa

02:10 Mille e un libro

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 S.W.A.T. S6E5 – Terra promessa

22:10 S.W.A.T. S6E6 – Il santo

23:00 TG2 Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

01:00 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

01:10 TG2 Sì, Viaggiare

01:20 TG2 Eat Parade

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Chesarà…

21:45 Caterina de’ Medici alla Corte di Francia – Italic, carattere italiano

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Benno Neumar, una storia di famiglia – Un giorno in Pretura

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:50 Liverpool

03:15 Il mare immutabile

03:25 La telenovela errante

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:25 Rocky IV

23:24 Reazione A Catena

01:30 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

01:48 Superclassifica Show Best 2

03:30 Baila Guapa

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Tu Si Que Vales

01:15 Tg5

01:49 Meteo.It Tg5 Notte

01:50 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:37 Baciati Dall’Amore

04:42 L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Ciak Speciale

6 Italia 1

20:30 Parola D’Ordine – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 L’ Era Glaciale 4 – Continenti Alla Deriva

23:05 Pets 2 – Vita Da Animali

00:48 Volevo un Figlio Maschio – Ciak Speciale

00:51 Il Precursore – God Friended Me

01:40 Profeti e Perdite – God Friended Me

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

03:03 Shoot’Em Up – Spara O Muori!

04:21 La Zona Morta

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

01:45 Anticamera con vista

01:55 Like – Tutto ciò che Piace

02:35 L’Aria che Tira – Diario

03:35 Nilde Iotti, il tempo delle donne

8 TV8

20:30 Paddock Live

21:30 F1

22:15 Paddock Live

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Un sogno in affitto

01:15 X Factor 2023

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:35 Faking It – Bugie o verità?

00:55 Naked Attraction Italia

04:30 Wildest Indocina

20 Venti

20:13 La Verifica dell’Inganno – The Big Bang Theory VII

20:36 Il Vortice della Caccia Al Tesoro – The Big Bang Theory VII

21:04 47 Ronin

23:39 Ferite Mortali

01:44 Processo A Flash – The Flash IV

02:24 L’ Uomo Allungabile – The Flash IV

03:04 Il Ladro di Gioielli – Arrow

03:44 Il Filantropo dell’Anno – Arrow

04:24 Il Sangue Non Mente – R.I.S. Delitti Imperfetti III

21 Rai 4

20:34 N.C.I.S. S17E1 – Fuori dal buio

21:20 Narcos: Mexico S3E1 12 passi

22:23 Narcos: Mexico S3E2 Como La Flor

23:10 Black and Blue – La legge dei più forti

01:02 Anica appuntamento al cinema

01:05 Frank & Lola

02:34 Titane

22 Iris

21:00 Hostage

23:25 Red Dragon

01:41 Napa Valley

03:26 L’ Indomabile Angelica

04:47 I Tabù N. 2

23 Rai 5

20:03 Rai 5 Classic Puntata 22

20:47 Personaggi in cerca d’attore – S3E7

21:13 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – Qui e ora

22:43 Madre

23:31 Museo MAN

23:42 Life on Mart

00:34 Il Museo del Novecento

00:44 Rai News Notte

00:46 MAXXI l’Aquila

01:41 GAMeC

01:51 La diplomazia dell’arte

02:40 GAM

02:51 L’arte della passione

03:45 Galleria d’Arte Moderna G. Carandente di Spoleto

03:54 L’intuizione di Duchamp

24 Rai Movie

21:10 La pazza gioia

23:10 Aspirante vedovo

00:40 Miss Sloane – Giochi di potere

02:55 Cell Block 99: Nessuno può fermarmi

25 Rai Premium

21:20 Blanca – S2E1 – Sotto attacco

23:10 Cuori – S2E1 – Il mestiere di vivere

00:10 Cuori – S2E2 – Più forte di tutto

01:10 Blu Notte – S4E2 – Il caso Graziella Campagna

02:00 Blu Notte – S4E3 – Il caso Sergio Castellari – La tangente Enimont

02:40 Allora in onda – E le stelle stanno a guardare

03:25 Un caso di coscienza – S5E1 – Doppia verità

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Senza scrupoli

23:15 Sesso a quattro zampe

00:15 Cam Girlz

01:00 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

02:00 Unhung Hero – Sottodotati

03:30 Sexplora

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:07 Mars Attacks!

22:58 Flashdance

00:40 La signora del West

02:14 Hazzard

03:45 Celebrated: Le grandi biografie

04:54 Shameless

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Io e zio Buck

23:15 Benvenuti… ma non troppo

01:05 La compieta preghiera della sera

01:25 Santo Rosario

01:50 Sulla Strada

29 LA7d

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Tutta la Verità

23:10 Solo uno Sguardo, 5

00:12 Solo uno Sguardo, 6

01:13 Grande Fratello – La5

31 Real Time

21:30 Il Dottor Alì

23:55 La clinica del pus

02:00 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:15 Roma violenta

23:11 Un poliziotto scomodo

01:06 Desiderando Giulia

02:22 Il frullo del passero

03:56 Masoch

35 Focus

20:00 Tornado di Fuoco – i Disastri Che Hanno Cambiato il Mondo

21:05 A Tavola con L’Uomo di Neanderthal

22:00 Neanderthal: L’Ultimo Segreto

23:00 Alla Ricerca Degli Squali – Steve Backshall

00:00 Expedition With Steve Backshall I, 5 – Steve Backshall

01:00 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

02:00 Afghanistan: la Tomba dell’Unione Sovietica

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:44 I Luoghi della Memoria – la Guerra Bianca

03:30 Camp Century – un Segreto della Guerra Fredda

04:15 Las Vegas: una Città Dentro la Città – Megacostruzioni IV

38 Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:35 Il giovane ispettore Morse

01:35 Grantchester

02:45 Nightmare Next Door

04:45 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:16 Respinto – Major Crimes IV

21:10 Omicidio Dietro Le Quinte – Poirot II

22:03 Sogno Premonitore – Poirot II

22:58 Fidati di Me – Chicago P.D. IX

23:51 Schegge – Chicago P.D. IX

49 Italia 2

20:20 Il Falegname – Due Uomini e 1/2

20:45 Il Fidanzato di Evelyn?? – Due Uomini e 1/2

21:15 Lo Squalo

23:40 Beneath

01:30 Un Testimone Da Proteggere – II Parte – City Hunter

01:55 Non Toccate la Memoria di Jeff – I Parte – City Hunter

02:20 Non Toccate la Memoria di Jeff – II Parte – City Hunter

02:40 Cuore Ingenuo – City Hunter

03:05 Fuga Dall’Isola Nel Cielo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:30 Zoro e la Forza di Volontà – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

52 DMAX

21:25 Squali dell’altro mondo

23:15 Il boss del paranormal

02:00 Dracula in America

03:50 Amityville Horror

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Elisabetta Moro

20:30 Passato e Presente – La battaglia di Okinawa – 11/01/2022

21:10 Il generale della Rovere

23:25 Diva!

00:40 Rai News Notte

00:45 Il giorno e la storia

01:05 Passato e Presente – La battaglia di Okinawa – 11/01/2022

01:45 Italiani con Paolo Mieli: Augusto Daolio e i Nomadi

02:35 Filler Come eravamo. Giovani pt. 24

02:50 L’Italia in guerra Sui monti della Grecia

03:50 Storia della medicina. Farmaci o veleni – Le sostanze che ci curano e proteggono

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News