Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 5 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Blanca – S2E1 – Sotto attacco

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S20E18 – Fuori di testa

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S2E18 – Volo pericoloso

23:00 N.C.I.S. Hawai’i S1E14 – Le onde

23:40 Storie di donne al bivio

00:50 Punti di vista

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Shel Shapiro

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6289

21:20 Splendida Cornice

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 L’ Infernale Quinlan

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello

01:35 Tg5

Italia 1

20:30 Figlie – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Kong: Skull Island

23:51 Una Visione Ottimista Ti Salva la Vita – Chicago Med

00:46 Ogni Volta Che Hai Esagerato – Chicago Med

01:36 La Combattente – God Friended Me

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa Conference League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Killers

23:35 Parker

01:45 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:13 La Rinascita del Protone – The Big Bang Theory VI

20:36 Il Potenziale dell’Incantesimo D’Amore – The Big Bang Theory VI

21:04 The Accountant (Di G. òConnor)

23:41 I Guardiani del Destino

01:46 Harry, Ti Presento Harry … – The Flash IV

Rai 4

20:36 Criminal Minds IX ep.14

21:22 Seal Team S6E1

22:11 Seal Team S6E2

23:04 Rogue Warfare 3 – Battaglia finale

00:40 Anica appuntamento al cinema

00:43 Supernatural S15E17

Iris

20:05 L’ Angelo del Quartiere – Walker Texas Ranger IV

21:00 L’ Eliminatore

23:26 Nikita

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E3 – Lawrence – Lamar

21:14 In Scena – MiTo 2023 Le città della musica

22:14 Leggende e preghiere dalla Boemia

23:38 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

Rai Movie

21:10 Una doppia verità

22:48 Il giorno sbagliato

00:10 Il cecchino

Rai Premium

21:20 Tale e quale Show – Puntata del 29/09/2023

23:50 Il commissario Dupin – S1E7 – Segreti bretoni

01:35 La volta buona – Puntata del 04/10/2023

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Absolution – Le regole della vendetta

23:20 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:20 L’ultimo playboy

Twentyseven

21:08 Un milione di modi per morire nel West

23:13 Fermati, o mamma spara

00:49 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Home Run

22:50 Genitori al quadrato

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

21:10 L’ A.S.S.O. Nella Manica – Forever Young

23:16 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:18 Grande Fratello – La5

Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Ti spazzo in due – con le Paglionico

22:40 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:05 Faccio un salto all’Avana

22:51 Ciak speciale ’23

22:56 Si fa presto a dire amore

00:47 Top model

Focus

20:00 I Grandi Enigmi della Storia , 9 – i Grandi Enigmi della Storia

21:05 Quando il Mediterraneo Si Prosciugò – una Storia Geologica

23:00 Freedom

01:00 Errori di Trasmissione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files V

Giallo

20:10 Perception

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Balthazar

TOP Crime

20:16 L’ Accordo – II Parte – Major Crimes III

21:10 Caduta Libera – Hamburg Distretto 21 Xv

22:03 Amore Fraterno – Hamburg Distretto 21 Xv

22:58 Il Battesimo del Fuoco di Garland – Law & Order

23:52 Equazione con Incognite – Law & Order: Unità Speciale Xxi

Italia 2

20:20 E il Bacio Alla Francese – 2 Broke Girls

20:45 E la Pagnotta Bagnata – 2 Broke Girls

21:15 Matrix

23:40 La Variabile dell’Appuntamento – The Big Bang Theory

00:05 La Fluttuazione della Coppia – The Big Bang Theory

00:35 L’ Osservazione del Bosone di Higgs – The Big Bang Theory

01:00 La Minimizzazione del Rientro – The Big Bang Theory

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

23:50 La febbre dell’oro: miniere perdute

01:40 Lockup: sorvegliato speciale

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Macerie di guerra – 28/02/2023

21:10 La bussola e la clessidra – La battaglia di Maratona

22:00 La bussola e la clessidra -La battaglia di Canne

23:05 Italia viaggio nella bellezza L’ombra lunga del colonialismo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Macerie di guerra – 28/02/2023

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello