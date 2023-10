Secondo quanto riportato dall’ANSA, lo sposo di Ferentino che è diventato noto per non aver pagato tutto il pranzo di nozze al ristorante “La Rotonda” di Boville Ernica, avrebbe saldato il conto proprio oggi con un bonifico da 3.300 euro.

L’uomo si era trasferito in Germania subito dopo il matrimonio ed è proprio da lì che avrebbe contattato il proprio avvocato di Frosinone Antonio Ceccani per rassicurare il proprietario del ristorante sulla questione conto da pagare, specificando che non era sua intenzione sottrarsi al pagamento ma che si è trattato semplicemente di un equivoco.

Il matrimonio, sul quale sono emerse diverse incongruenze, si è celebrato ad agosto, e al pranzo erano presenti circa 70 adulti e 15 bambini.

L’avvocato del ristoratore Luigi Tozzi, che lunedì aveva presentato una denuncia ai carabinieri a carico dello sposo per insolvenza fraudolenta, ha commentato la novità dicendo che se ci sarà una conferma del versamento, la denuncia potrà essere ritirata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

