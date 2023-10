I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno arrestato un 36nne di Ferentino agli arresti domiciliari per il reato di evasione.

L’arresto

Un cittadino italiano con precedenti è stato arrestato nella mattinata del 29 settembre scorso a Ferentino con le accuse di evasione dopo essere stato fermato in giro nella città nonostante fosse teoricamente costretto a stare a casa. Nel corso di un servizio per il controllo del territorio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile accertavano che la persona era sottoposta alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Ferentino dal mese di luglio scorso per espiare una condanna di sei mesi e 15 giorni di reclusione per violazione di sigilli. Il Tribunale di Frosinone, ritendo legittimo l’operato dei Carabinieri, ha convalidato l’arresto ripristinando per l’uomo il provvedimento restrittivo presso la sua abitazione laddove i Carabinieri lo hanno accompagnato a conclusione della celebrazione del processo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.