Ancora sangue sulle strade di Roma: un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto su via dei Monti Tiburtini.

Roma. Via dei Monti Tiburtini, 71enne investito ed ucciso da un’auto: tragico incidente oggi, 3 ottobre 2023

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, intorno alle 13:00 di oggi, 3 ottobre 2023, un uomo di 71 anni è stato investito da un’auto su via dei Monti Tiburtini.

L’automobilista stava viaggiando in direzione della Tangenziale e si sarebbe fermato a prestare soccorso. Per il 71enne, però, non c’è stato nulla da fare.

L’esatta dinamica del tragico sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Foto di repertorio