Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 3 ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Morgane – Detective geniale – S3E5 – Relazioni pericolose

22:40 Morgane – Detective geniale – S3E6 – Il rasoio di Occam

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:06 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:00 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:10 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Diodato

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6287

21:20 La punta dell’iceberg – Speciale Petrolio

21:30 Nour

23:10 La punta dell’iceberg – Speciale Petrolio

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 è Sempre Cartabianca

00:50 Dalla Parte Degli Animali

Canale 5

20:00 Tg5

20:29 Meteo.It Tg5 20

20:30 La Voce della Veggenza – Striscina la Notizina

21:00 Inter – Benfica – Champions League

23:00 Champions Live

Italia 1

20:30 Vendetta O Giustizia – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:17 Le Iene

01:05 Un Nuovo Comandante – Brooklyn Nine Nine

01:35 Il Tagger – Brooklyn Nine Nine

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Pechino Express – La via delle Indie

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Parker

23:45 Trespass – Sequestrati

01:25 Undercut: l’oro di legno

20 — Venti

20:13 L’ Implementazione dell’Obbligo Contrattuale – The Big Bang Theory VI

20:36 La Riconfigurazione del Ripostiglio – The Big Bang Theory VI

21:04 World War Z

23:34 La Mummia – la Tomba dell’Imperatore Dragone

01:49 Pressing-20 in Rete

Rai 4

20:36 Criminal Minds IX ep.12

21:23 Millennium – Quello che non uccide

23:20 Wonderland pt.1

23:53 Titane

01:40 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Processo per Larue – Walker Texas Ranger IV

21:00 Il Grinta

23:39 In Nome di Dio/Il Texano

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E1 – Saint Louis – Jefferson City

21:15 My name is Joe

22:56 Bill Wyman – The Quiet One

00:32 Patti Smith Electric Poet

Rai Movie

21:10 Valerian e la città dei mille pianeti

23:30 Il Sole è anche una Stella

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E2 – Liberaci dal male

23:20 Un cuore due destini – S1E5

00:05 Un cuore due destini – S1E6

01:00 La volta buona

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Riddick

23:40 Blue Jeans

Twentyseven

21:07 Le amiche della sposa

23:25 Ritorno al futuro

01:32 La signora del West

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Picnic

23:00 The Express

01:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Primo appuntamento

00:20 La clinica del pus

Cine34

21:04 Finalmente la felicità

22:53 Piccolo grande schermo ’21

23:06 Lo sceicco bianco

00:47 Il lupo di mare

Focus

20:00 I Grandi Enigmi della Storia , 7 – i Grandi Enigmi della Storia

21:05 Alla Ricerca Degli Squali – Steve Backshall

22:00 Expedition With Steve Backshall I, 5 – Steve Backshall

23:00 La Prigione – Big, Bigger,Biggest – L’Ingegneria Fa Spettacolo

00:00 Espansione Traghetto per Auto – Ingegneri in Corsa Contro il Tempo

01:00 Bomba A Orologeria – Mayday: Air Disaster – The Accident Files V

Giallo

20:10 Perception

21:10 Vera

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Reazione A Catena – Major Crimes III

21:10 Libertà di Parola – Law & Order: i Due Volti della Giustizia XXI

22:03 Giochi Malvagi – Law & Order: i Due Volti della Giustizia XXI

22:58 Dammi un Po’ di Amore in Cambio – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:52 Nuotando con Gli Squali – Law & Order: Unità Speciale XXI

00:46 Il Motel della Morte – C.S.I. Miami VII

Italia 2

20:20 E Lo Schiaffo A Pagamento – 2 Broke Girls

20:50 E L’ Amica Reincarnata – 2 Broke Girls

21:25 Grande Fuga! – L’Elephant Gun di Luffy! – One Piece Xv

21:50 Fronte Compatto – Luffy Verso la Vittoria – One Piece Xv

22:15 Kanjuro – la Tempesta Vespertina – One Piece Xv

22:45 Duro Scontro con Pica – il Colpo Letale di Zoro! – One Piece Xv

23:16 I Fuggitivi – Shameless

00:27 Aiuta il Prossimo – Shameless

01:35 Le Sofferenze di Sanji – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 WWE Smackdown

01:05 Lockup: sorvegliato speciale

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Alle radici dell’immigrazione

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità La nascita del Brasile moderno. Leopoldina d’Asburgo

22:10 Telemaco – Lungo le strade della Liberazione

22:45 R.A.M La nave asilo Caracciolo

23:00 Il segno delle donne – Teresa Mattei – 03/01/2023

23:50 Pillole Argo Un viaggio verso “Lamerica”

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Iconologie Quotidiane San Francesco

00:30 Passato e Presente – Alle radici dell’immigrazione

01:10 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano Il 1958

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News