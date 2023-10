Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 1° ottobre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° ottobre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° ottobre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:25 Cuori – S2E1 – Il mestiere di vivere

22:35 Cuori – S2E2 – Più forte di tutto

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il Collegio 8 – Seconda puntata

22:45 La Domenica Sportiva

00:30 Golf – Ryder Cup 2023 – 3a giornata (sintesi)

Rai 3

20:00 Chesarà…

21:20 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti – Salento: “La vertigine dei tarantolati”

23:05 TG3 Mondo

23:30 Meteo 3

23:35 Male Nostrum – Blob

00:15 In mezz’ora

Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Frontera

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Caduta Libera i Migliori

00:40 Tg5

Italia 1

20:30 Rimorsi – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 In Nome dell’Onore – Fbi: Most Wanted

22:11 Wanted: America – Fbi: Most Wanted

23:05 Solo Supposizioni – Chicago Med

23:55 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 In Onda

23:15 Uozzap Collezione

23:55 La7 Doc

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 A testa alta

23:05 Pechino Express – La via delle Indie

NOVE

21:35 Only Fun – Comico Show

23:30 Fratelli di Crozza

01:00 Il curioso caso di Natalia Grace

20 — Venti

21:04 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione

00:21 Bus 657

02:16 Causa Ed Effetto – The Flash III

Rai 4

20:34 Fire Country S1E22 Incastrato

21:20 Hercules – Il guerriero

22:59 The East

00:57 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:00 Alexander

00:41 Le Crociate (Di R. Scott)

Rai 5

20:03 Rai News Giorno

20:05 Rai 5 Classic Puntata 17

20:25 Rai 5 Classic – Puntata 20

20:48 Personaggi in cerca d’attore – S3E1

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E3

23:00 Terra e libertà

00:45 Rai News Notte

Rai Movie

21:05 A un metro da te

23:05 Ayla – La figlia senza nome

01:20 Stone

Rai Premium

21:20 Squadra Omicidi Barcellona – Ragazze in ostaggio

22:55 Le indagini di Ruby Herring S1E3 – Profezia di un omicidio

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S8E11

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:25 Non è un paese per vecchi

23:45 Interno di un convento

01:20 La cultura del sesso

Twentyseven

20:01 Kojak

21:06 Beverly Hills cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

22:58 Dave – Presidente per un giorno

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Prendila è mia

23:10 Mia sorella Evelina

01:00 Effetto Notte – TV2000

01:30 Angelus

01:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 È solo l’inizio

23:20 Funny Games

La 5

21:10 Windstorm 4 – il Vento Sta Cambiando

23:10 Amici di Maria

01:26 Grande Fratello – La5

Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 Da grande

22:53 Oh, Serafina!

00:51 Caino e Caino

Focus

20:00 L’ Oro del Ventunesimo Secolo – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Freedom

23:00 Leone – Dynasties

00:00 Ghepardi – Dynasties II – L’Avventura della Vita

01:00 Big Cat Country, 1 – Big Cat Country

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:15 Vera

01:15 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Giù Nelle Fogne – Major Crimes III

21:10 Un Giallo Da Manuale – Colombo

22:57 Crociera con il Morto – Poirot

23:50 Furto di Idee – Poirot

Italia 2

20:20 Ritratto di Famiglia – Due Uomini e 1/2

20:45 Padre e Figlio – Due Uomini e 1/2

21:15 La Dissezione dell’Accordo – The Big Bang Theory

21:40 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory

22:05 La Reazione del Fidanzamento – The Big Bang Theory

22:35 La Trasmutazione del Coinquilino – The Big Bang Theory

23:00 Zodiac: il Segno dell’Apocalisse

00:50 La Grande Scelta – una Spada per Lady Oscar

01:15 L’ Arrivo di Maria Antonietta – una Spada per Lady Oscar

DMAX

20:25 Nudi e crudi Francia

21:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:15 Avamposti – Uomini in prima linea

00:45 Avamposti

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marco Liguori

20:30 Passato e Presente: La caccia alle streghe di Salem

21:10 Stalingrad

23:15 Einstein in Italia

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente: La caccia alle streghe di Salem

01:15 Storie contemporanee – Altari e bunker Guerra e pace nella repubblica

01:45 JFK Europa-Italia 23 giugno-2 luglio 1963

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello