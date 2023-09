Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 settembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 settembre 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 29/09/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 29/09/2023

21:30 Tale e quale Show – Puntata del 29/09/2023

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

01:45 Cinematografo

02:45 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:50 Rugby, Coppa del Mondo maschile 2023 – Nuova Zelanda – Italia

23:00 Calcio Totale Estate

00:05 Ryder Cup 2023: Sintesi della 1a giornata

02:00 Meteo 2

02:05 Appuntamento al cinema

02:10 RaiNews24

3Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 29/09/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Sergio Cammariere – Puntata del 29/09/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 29/09/2023

21:00 Anteprima – 4 giorni per la libertà. Napoli 1943

21:10 4 giorni per la libertà. Napoli 1943

22:55 Gianni Minà. Cercatore di storie – Mediterraneo EP10 – 12/08/2023

23:20 Gianni Minà. Cercatore di storie – Protagonisti del vecchio e del nuovo mondo EP12 – 26/08/2023

23:45 TG3 Linea notte

00:45 Meteo 3

00:50 TG3 Chi è di scena

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Appuntamento al cinema

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:30 Méditerranée

02:15 Bassae

02:20 L’Ordre

03:00 La casa è nera

03:25 L’aquarium et la Nation

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 La Fabbrica Dei Corpi – Lincoln Rhyme

01:45 Festivalbar Domani 1985

02:50 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:10 L’ Isola Degli Uomini Pesce

04:46 Ciak Speciale

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:22 La Voce Che Hai Dentro

23:36 Lasciami Andare

01:35 Tg5

02:09 Meteo.It Tg5 Notte

02:10 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:57 Uomini e Donne

04:17 Volevo un Figlio Maschio – Ciak Speciale

6Italia 1

20:30 Monna Lisa – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Sopravvissuto: The Martian

00:20 Nico

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Cuba Gooding Jr. – Celebrated

03:05 Jack Black – Celebrated

03:28 Il Mistero Dei Pianeti Morti – Universo Ai Raggi X

04:11 Il Prezzo del Successo – Everwood

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’Aria che Tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8TV8

20:20 100% Italia

21:35 I delitti del BarLume – E allora zumba!

23:30 X Factor 2023

02:00 Big Mama

03:45 MotoGP

04:40 Paddock Live

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 Accordi & Disaccordi

00:15 Fratelli di Crozza

01:50 Naked Attraction Italia

20Venti

20:13 L’ Equivalenza dell’Insalata di Uova – The Big Bang Theory VI

20:36 La Spedizione di Bakersfield – The Big Bang Theory VI

21:04 Delitti Inquietanti

23:14 The Next Three Days

01:49 Pressing-20 in Rete

02:21 Duet – The Flash III

03:01 Abra Kadabra – The Flash III

03:41 Hacker Contro Hacker – Blindspot V

04:21 L’ Ultimo Caso – Blindspot V

21Rai 4

20:36 Criminal Minds IX ep.10

21:23 Acts of violence

22:58 Solomon Kane

00:38 Anica appuntamento al cinema

00:41 Supernatural S15E9

01:30 Supernatural S15E10

02:13 Nancy Drew S2E11

02:54 Nancy Drew S2E12

03:33 Supernatural S15 – Speciale: The Long Road Home

22Iris

20:05 La Pillola del Diavolo – Walker Texas Ranger IV

21:00 Full Metal Jacket

23:17 Barry Lyndon

02:33 Passaggio A Nord-Ovest

04:47 The Shape Of Things

23Rai 5

20:27 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E5

21:15 Raffa in the sky

23:59 Paul Butterfield – Suonare con il cuore

00:51 Fleetwood Mac – Their Own Way

01:51 Rai News Notte

01:53 Menzogna e sortilegio di Elsa Morante

02:03 Dorian – L’arte non invecchia S1E10 – Giovanni Fattori

02:59 I sentieri del Devon e della Cornovaglia – S1E5

03:45 Evolution – pt. 4

24Rai Movie

21:10 Sotto il cielo delle Hawaii

23:00 Nessuna pietà

00:55 Anica – Appuntamento al cinema

01:00 Le cose che non ti ho detto

02:40 Valmont

25Rai Premium

21:20 La stoccata vincente

23:30 Dove la trovi una come me?

01:50 La volta buona – Puntata del 28/09/2023

03:35 Heartland S7E11 – Ricominciare

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Blue Jeans

23:20 La signora di Wall Street

01:10 Papaya dei Caraibi

02:30 Io e il mio Toy Boy

03:30 Sexplora

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:08 Babe: Maialino coraggioso

22:51 St. Vincent

00:43 Hazzard

02:17 La signora del West

03:46 Celebrated: Le grandi biografie

04:53 Camera Cafè

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ritorno in Borgogna

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

02:45 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

01:53 Le Tre Rose di Eva 2 , 7

03:30 Brave And Beautiful, 66

31Real Time

20:30 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:15 Il castello delle cerimonie

00:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34Cine34

21:09 L’insegnante viene a casa

22:59 La dottoressa ci sta col colonnello

00:46 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

02:29 Le seminariste

04:03 Segreti di cinema – Cine34

35Focus

20:00 La Tomba di Cleopatra – i Grandi Enigmi della Storia

21:05 La Prigione – Big, Bigger, Biggest – L’Ingegneria Fa Spettacolo

38Giallo

20:10 Perception

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

00:20 Miss Fisher: Delitti E Misteri

01:25 Vera

03:20 Torbidi delitti

39TOP Crime

20:16 Due Opzioni – Major Crimes III

21:10 Burnside – Chicago P.D. IX

22:03 Fine Turno – Chicago P.D. IX

49Italia 2

20:20 E il Jet Privato – 2 Broke Girls

20:45 E L’Anca Rotta – 2 Broke Girls

21:15 Necropolis – la Città Dei Morti

23:11 Blade: Trinity

01:20 La Separazione – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:45 Il Grido Disperato di Rubber – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Cattive Notizie – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:35 Il Tesoro Dei Megas – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:00 Carambola Vincente – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

03:25 Il Talismano D’Oro – Lupin, L’Incorreggibile Lupin

52DMAX

21:25 Avamposti – Uomini in prima linea

22:50 Aeroporto di Roma: traffico illegale

00:40 Lockup: sorvegliato speciale

02:30 Louis Theroux: dietro le sbarre

03:25 Il boss del paranormal

54Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Il nome della rosa – 13/02/2023

21:10 Einstein in Italia

22:05 Storie contemporanee – Altari e bunker Guerra e pace nella repubblica

22:35 JFK Europa-Italia 23 giugno-2 luglio 1963

22:45 I simboli della Repubblica italiana

22:50 Americans 1943-1945

23:40 Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano Il 1958

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Alla scoperta del ramo d’oro – Agnese Codignola, Monica Gagliano, Serenella Iovino, Anna Lisa Metta – Puntata del 29/09/2023

01:15 Passato e Presente – Il nome della rosa – 13/02/2023

01:50 Città Novecento

02:55 Italiani. Nobel Minds p.1. Enrico Fermi – Emilio Segrè

03:50 Da una guerra all’altra. Politica ed economia nel capitalismo moderno – Le masse alla ribalta

55Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News