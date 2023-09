Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 settembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 settembre 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi – Puntata del 30/09/2023

21:25 Tutti giocano a Reazione a Catena – Puntata del 30/09/2023

00:00 TG1 Sera

00:05 Pavarotti

02:00 Che tempo fa

02:05 Mille e un libro – Puntata del 30/09/2023

03:05 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 S.W.A.T. S6E3 – Black Betty

22:10 S.W.A.T. S6E4 – Una brutta giornata

23:00 TG2 Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 Golf – Ryder Cup 2023 – sintesi 2a giornata

02:00 Appuntamento al cinema

02:05 RaiNews24

3Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 30/09/2023

20:15 Chesarà… – Puntata del 30/09/2023

21:45 Enrico Caruso alla conquista dell’America – Italic, carattere italiano – Puntata del 30/09/2023

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Grazia Deledda, la rivoluzionaria

01:20 Appuntamento al cinema

01:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:25 Rocky III

23:39 Programmato per Uccidere

01:29 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

21:20 Tu Si Que Vales

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It Tg5 Notte

01:45 La Voce della Veggenza – Striscia la Notizia

02:32 Volevo un Figlio Maschio – Ciak Speciale

02:35 Baciati Dall’Amore

04:45 Vivere IV

6Italia 1

20:30 L’ Ultima A Morire – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 L’ Era Glaciale 3 – L’Alba Dei Dinosauri

23:10 Pets – Vita Da Animali

00:55 Volevo un Figlio Maschio – Ciak Speciale

00:59 Da Parigi con Amore – God Friended Me

01:40 Passato e Futuro – God Friended Me

02:25 Studio Aperto – la Giornata

02:37 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Resa Dei Conti A Little Tokyo

04:12 Studio Aperto – la Giornata

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:15 Roshn Saudi League – Calcio

01:45 Anticamera con vista

01:55 Like – Tutto ciò che Piace

02:35 L’Aria che Tira – Diario

03:35 Omnibus – Dibattito

8TV8

21:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:15 Un sogno in affitto

23:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:40 X Factor 2023

03:10 Lady Killer

9NOVE

20:05 Fratelli di Crozza

21:35 Faking It – Bugie o verità?

00:50 Matteo Messina Denaro – Il superlatitante

02:20 Il curioso caso di Natalia Grace

20Venti

20:13 L’ Inversione Cooper Kripke – The Big Bang Theory VI

20:36 La Segmentazione dello Spoiler – The Big Bang Theory VI

21:04 Bus 657

23:14 Johnny Mnemonic

01:20 Flash Eterno – The Flash III

01:57 Io So Chi Sei! – The Flash III

02:37 Il Ritorno – Arrow

03:17 Onora il Padre – Arrow

03:57 Show Reel Serie Rete 20

04:34 Delitto A Camera Chiusa – R.I.S. Delitti Imperfetti II

21Rai 4

20:30 Seal Team S5E14 A tutte le postazioni Bravo

21:21 Calibro 9

23:06 Milano calibro 9

00:56 Anica appuntamento al cinema

00:59 Narcos: Mexico S2E7 – Verità e riconciliazione

02:00 Narcos: Mexico S2E8 – Il sistema è andato in tilt

02:51 Pig – Il piano di Rob

22Iris

21:00 In Trappola

23:21 Virus Letale

01:49 L’ Infermiera Assassina

03:08 Note di Cinema

03:17 La Meravigliosa Angelica

23Rai 5

20:05 Rai 5 Classic – Puntata 34

20:49 Personaggi in cerca d’attore – S2E8

21:15 Sei pezzi facili – Il teatro di Mattia Torre – Perfetta

22:38 Concerto per Canonizzazione Paolo VI

23:55 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2

00:38 Rai News Notte

00:41 Art Night Puntata 7 – Gemito, lo scultore folle

01:39 Dorian – L’arte non invecchia S1E7 – Pietro Annigoni

02:39 Rai5 Classic Puntata 42

03:19 Evolution – pt. 5

24Rai Movie

21:10 Aspirante vedovo

22:45 Beata ignoranza

00:25 A Hong Kong è già domani

01:50 Rollerball

03:50 Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

25Rai Premium

21:20 Tutto per mio figlio

23:20 La stoccata vincente

01:10 Blu Notte – S3E13 – Aurora La Bruzzo – Palermo

01:55 Blu Notte – S4E1 – Il caso Sindona

02:40 Allora in onda – La vita di Leonardo da Vinci – 05/11/2021

03:30 Un caso di coscienza – S4E6 – Game over

26Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Due maschi per Alexa

22:55 L’ultimo playboy

00:35 Escort Girls

01:40 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

02:45 Sex diaries

03:40 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:08 Dave – Presidente per un giorno

23:10 Babe: Maialino coraggioso

00:49 Hazzard

02:22 La signora del West

03:49 Celebrated: Le grandi biografie

04:57 Camera Cafè

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Judy Moody and the Not Bummer Summer

22:55 Seaside Hotel

01:00 La compieta preghiera della sera

01:20 Santo Rosario

01:45 Sulla Strada

29LA7d

22:00 Splendor

00:05 La Mala Educaxxxion

02:30 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Inga Lindstrom – una Sposa in Fuga

23:10 Solo uno Sguardo, 3

00:12 Solo uno Sguardo, 4

31Real Time

21:25 Il Dottor Alì

00:05 La clinica del pus

02:05 The Bad Skin Clinic

34Cine34

21:15 Il camorrista

00:46 Amami

02:23 Chiavi in mano

03:52 Fellini monografie

04:32 I giochi proibiti de l’aretino Pietro

35Focus

20:00 Il Vulcano Dei Secoli Bui – i Disastri Che Hanno Cambiato il Mondo

21:05 Il Primo Homo Sapiens – Homo Sapiens – la Riscoperta delle Origini

22:00 Una Storia Dimenticata – Homo Sapiens – la Riscoperta delle Origini

23:00 Esplorazione in Gabon – Steve Backshall: Avventure Intorno Al Mondo II

00:00 Expedition With Steve Backshall I, 4 – Steve Backshall: Avventure…

01:00 Le Città Scomparse del Delta – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

02:00 Ahnenerbe – la Vera Storia delle Spedizioni Segrete Dei Nazisti, 6

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:43 30/09/2023 – Meteo Focus

02:45 Vite Cancellate – i Gulag Nel Sistema Sovietico

03:30 Uomini Soldati Eroi – la Guerra Bianca

04:15 Camp Century – un Segreto della Guerra Fredda

38Giallo

21:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

23:35 Il giovane ispettore Morse

01:35 Alice Nevers – Professione Giudice

04:00 Disappeared

39TOP Crime

20:16 Dolce Vendetta – Major Crimes III

21:10 Crociera con il Morto – Poirot i

22:03 Furto di Idee – Poirot i

22:57 Burnside – Chicago P.D. IX

23:50 Fine Turno – Chicago P.D. IX

49Italia 2

20:20 Noci e Cloroformio – Due Uomini e 1/2

20:45 Cena Da Berta – Due Uomini e 1/2

21:15 Zodiac: il Segno dell’Apocalisse

23:12 Necropolis – la Città Dei Morti

01:07 Missione Hunter! – I Parte – City Hunter

01:32 Missione Hunter! – II Parte – City Hunter

01:55 Ninja Alla Riscossa – City Hunter

02:20 Un Testimone Da Proteggere – I Parte – City Hunter

02:45 Un Nuovo Incontro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:15 Il Coraggio di Ace – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:45 Un Legame Indissolubile – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

04:15 Tre Bambini Indipendenti – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

52DMAX

21:30 Squali dell’altro mondo

23:15 Cacciatori di fantasmi

01:05 Il boss del paranormal

04:00 Roswell: nuove rivelazioni

54Rai Storia

20:00 Gli Imperdibili

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Rossella Del Prete

20:35 Passato e Presente – I Cavalieri Templari – 31/01/2022

21:10 Poveri ma belli

22:50 Ezio Bosso. Le cose che restano

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente – I Cavalieri Templari – 31/01/2022

01:35 Americans 1943-1945

02:25 Spose di guerra

03:20 Domenica con ‘Giovani d’oggi’ Aspirazioni

03:55 Da una guerra all’altra. Politica ed economia nel capitalismo moderno. Tempo di crisi

55Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News