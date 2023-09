Allagamento in zona Gianicolense, deviazioni e chiusure: ancora disagi

Continuano ancora oggi i disagi sulla Circonvallazione Gianicolense per la rottura verificatasi nelle condutture idriche. Il guasto di ieri, 21 settembre 2023, ha comportato un vero e proprio allagamento nella zona, causando disagi alla circolazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti riportati da Luceverde Infomobilità Roma.

Municipio XII di Roma, strada allagata: caos sulla Circovallazione Gianicolense. Gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità

Stando all’aggiornamento riportato alle 9:45 di oggi, 22 settembre, da Luceverde Infomobilità Roma, su​ Via Portuense è stato riaperto il tratto compreso tra Via Bartolomeo Cristofori e Via di Pozzo Pantaleo.

Persiste il divieto di transito tra Via San Girolamo Emiliani e Largo Alessandrina Ravizza in direzione via dei Colli Portuensi. Possibili disagi nell’area circostante.

Tali disposizioni dovranno essere osservate fino a cessate esigenze. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto dalla pagina Facebook di Luceverde Infomobilità Roma