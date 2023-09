Roma, Municipio V senz'acqua domenica 24 settembre

Riportiamo di seguito la comunicazione di Acea Ato 2 – Roma relativa al Municipio V, che subirà una sospensione idrica domenica 24 settembre.

Il comunicato

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, dalle ore 00.01 alle ore 23.30 di domenica 24 settembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio V del Comune di Roma. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Tor Pignattara (da via Ciro da Urbino a via Tuscolana), via di Porta Furba, via della Batteria di Porta Furba, via degli Angeli, via dell’Acquedotto Alessandrino,via Filarete, via Natale Palli, via Bartolino da Novara,via Carlo della Rocca, via Alberto Calza Bini, via Mario de Dominici, via Amedeo Cencelli, via Iolanda Rozzi, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

via Tor Pignattara angolo via Bartolino da Novara,

via di Porta Furba 28,

via di Porta Furba angolo via degli Angeli,

via Bartolino da Novara 20.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio