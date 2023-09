Sgomberato un appartamento occupato a Settecamini

Sventata occupazione di un appartamento da parte della Polizia Locale.

Lo sgombero

Nel corso dei consueti controlli della zona, ieri mattina una pattuglia della Polizia Locale ha sgomberato un appartamento in zona Settecamini, località Casal Bianco.

Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, intervenuti a seguito di una segnalazione per furto di energia elettrica, hanno denunciato una cittadina di nazionalità rumena di 33 anni che aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dell’INPS, allacciandosi illegalmente al contatore ACEA.

L’abitazione, una volta liberata, è stata riassegnata a personale dell’ente proprietario che ha murato l’accesso per evitare nuove occupazioni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio