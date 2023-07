I Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a Settecamini e Guidonia Montecelio.

Controlli a Settecamini e Guidonia Montecelio

In poche ore, i Carabinieri hanno arrestato una donna per evasione perché, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari per precedenti reati, è stata trovata al di fuori della sua abitazione senza autorizzazione, e denunciato a piede libero un 28enne romano che nel corso di una perquisizione domiciliare, ha inveito contro i militari, opponendo resistenza al fine di eludere il controllo.

È stato anche segnalato alla Prefettura di Roma perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Stessa sanzione per un 36enne romano trovato, anche lui, in possesso di alcune dosi di hashish.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 35 persone ed eseguito verifiche su 21 veicoli.

