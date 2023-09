Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 settembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 settembre 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

01:45 Cinematografo

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. S20E16 – Effetto farfalla

22:10 N.C.I.S. Hawai’i S2E16 – Scomode verità

22:55 N.C.I.S. Hawai’i S1E11 – La partita

23:35 Calcio Totale Estate

00:30 Felicità – La stagione dell’amicizia e del rispetto – Puntata del 16/09/2023

01:30 Meteo 2

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 RaiNews24

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Viaggio in Italia – Valle d’Aosta

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6280

21:20 Anteprima – Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera

21:30 Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera

23:10 Gianni Minà. Cercatore di storie – Una spalla per ridere EP8 – 29/07/2023

23:35 Gianni Minà. Cercatore di storie – C’era una volta Sergio Leone EP5 – 08/07/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Appuntamento al cinema

01:20 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:30 Un re a New York

03:15 La stanza nascosta

03:25 King Kong

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:50 Russian Roulette – Lincoln Rhyme

01:45 Popcorn-Best Anni 80

02:51 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:13 Il Macellaio

04:35 Beato Tra Le Donne

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:22 La Voce Che Hai Dentro

23:40 Tg5

00:14 Meteo.It Tg5 Notte

00:16 Ci Vuole un Gran Fisico

02:25 Paperissima Sprint Estate

03:12 Uomini e Donne

04:20 Vivere IV

6 Italia 1

20:30 Cloro Nero – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Taken 3 – L’Ora della Verità

23:40 Deja Vu-Corsa Contro il Tempo

01:50 La Nota Più Pura – God Friended Me

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live – Diario di Guerra

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:25 L’Aria che Tira

04:25 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:20 100% Italia

21:35 I delitti del BarLume – Resort Paradiso

23:20 X Factor 2023

01:55 Il club dei divorziati

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza – Nuova stagione

23:10 Accordi & Disaccordi

00:45 Fratelli di Crozza

02:30 Naked Attraction Italia

04:15 Delitti di famiglia

20 Venti

20:13 Il Riflesso del Conto Alla Rovescia – The Big Bang Theory V

20:36 La Variabile dell’Appuntamento – The Big Bang Theory VI

21:04 Next

23:14 Transformers – la Vendetta del Caduto

02:14 Il Mostro – The Flash III

02:54 L’ Ombra – The Flash III

03:34 Ohana – Blindspot IV

04:14 Tre Topolini Ciechi – Blindspot IV

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds IX ep.5

21:21 Dangerous

23:04 Army of one

00:33 Anica appuntamento al cinema

00:36 Supernatural XIV ep.19 Jack nella scatola

01:24 Supernatural XIV ep.20 Moriah

02:07 Nancy Drew S2E1

02:46 Nancy Drew S2E2

03:25 Supernatural XIV ep.11 Merce danneggiata

22 Iris

20:05 Regalo di Natale – Walker Texas Ranger IV

21:00 Eyes Wide Shut

00:06 Il Cardellino

02:47 Le Ceneri di Angela

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Asia – S1E10

21:15 Concerto per due pianoforti di Poulenc

22:55 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

23:19 Pearl Jam Twenty

01:19 Rai News Notte

01:20 Dorian – L’arte non invecchia S1E5 – Felice Casorati

02:21 Prossima fermata Asia – S1E10

03:21 Worlds of Water – S1E1

24 Rai Movie

21:10 La ragazza dei tulipani

22:55 Valmont

01:20 Anica – Appuntamento al cinema

01:25 Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

02:55 The Alibi

25 Rai Premium

21:20 I nostri figli

23:10 Mina Settembre – S2E11 – “With a little help…”

00:00 Mina Settembre – S2E12 – Andare a vedere

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Peccati di gioventù

23:00 Mektoub, My Love: Canto Uno

02:25 Sexplanation – Quanto sappiamo sul sesso

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:09 Una vita da gatto

22:50 La morte ti fa bella

00:44 Hazzard

02:20 La signora del West

03:50 Celebrated: Le grandi biografie

04:57 Camera Cafè

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Cyrano, mon amour

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

22:00 I girasoli

00:00 La cucina di Sonia

00:30 La Mala Educaxxxion

01:55 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Grande Fratello

01:26 Grande Fratello – La5

02:00 Le Tre Rose di Eva 2 , 2

31 Real Time

20:25 Ricette d’Italia – Piatti in tavola

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno

23:10 Il castello delle cerimonie

00:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:04 L’insegnante va in collegio

22:55 La ripetente fa l’occhietto al preside

00:49 L’ insegnante

02:23 Il piatto piange

35 Focus

20:00 Alieni Nel Ghiaccio e Meduse Celesti – Stranezze di Questo Mondo II

21:05 La Torre – Big, Bigger,Biggest – L’Ingegneria Fa Spettacolo

22:00 Revisione del Sapsan – Ingegneri in Corsa Contro il Tempo I

23:00 Le Piramidi – Antico Egitto: Cronache di un Impero

00:00 Donne e Potere – Antico Egitto: Cronache di un Impero

01:00 Atterraggio in Acqua – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

01:56 Tg5 Start

02:00 E-Planet, 38 – E-Planet

02:31 Tgcom24 Breaking News

38 Giallo

20:10 Rosewood

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Miss Fisher – Delitti e misteri

01:25 Vera

03:25 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 La Dose di Veleno – Major Crimes II

21:10 Doppio Gioco – Chicago P.D. IX

22:04 Nell’Oscurità – Chicago P.D. IX

49 Italia 2

20:20 Bi-Plano – Will & Grace

20:45 Topi e Uomini – Will & Grace

21:15 10050 Cielo Drive

22:52 Blade II

01:05 Pochi Secondi Che Cambiamo il Destino – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 La Guerra è Finita! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 L’ Inizio di una Nuova Era – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Sull’Isola delle Donne – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 Samurai Collection – Lupin III – una Storia Senza Fine

52 DMAX

21:25 Avamposti

22:50 Aeroporto di Roma: traffico illegale

00:40 Lockup: sorvegliato speciale

02:30 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:05 Italia viaggio nella bellezza de Ribera

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Salvo D’Acquisto

21:10 La storia vergognosa

22:25 Storie contemporanee – El Alamein 1942 Scavare nel passato

22:55 Il sacrificio di Salvo D’Acquisto

23:30 a.C.d.C. Uomini della penitenza. Benedetto e Scolastica

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Italia viaggio nella bellezza Cranach il Vecchio

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello

01:58 Tgcom24 Breaking News