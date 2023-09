Non è ancora chiaro se è perché i bus siano strapieni o se sia stata per lo più una bravata, sta di fatto che su Welcome to Favelas gira un video – presumibilmente girato proprio da amici o conoscenti dei ragazzi – in cui si vede chiaramente un giovane entrare dal finestrino del bus, direttamente dal finestrino, aiutato da un suo compagno. In ogni caso, si tratta di un gesto da non fare, né da imitare.

Scuole. Colleferro, ragazzo entra nel bus direttamente dal finestrino

Le scuole sono cominciate da poco e già iniziano i primi problemi? Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti in merito a questa situazione, per chiarirla. Segnalateci qualsiasi eventuale problematica riscontrata in queste prime ore della nuova stagione scolastica. A prescindere, anche se fosse stato un bus strapieno, il gesto sarebbe stato sicuramente da evitare.

Il video è disponibile sui canali social di Welcome to Favelas.