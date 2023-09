Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi 14 settembre 2023

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 settembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti – Puntata del 14/09/2023

20:35 Affari tuoi – Puntata del 14/09/2023

21:25 Ulisse: il piacere della scoperta Il Gattopardo – Il romanzo della Sicilia

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:35 RaiNews24

02:10 Sottovoce

02:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Pallavolo. Campionato Europeo Maschile 2023 – Semifinale: Italia – Francia

23:00 Candice Renoir S10E4 – Non è tutto oro quello che luccica

23:49 Candice Renoir S6E6 – La goccia che fa traboccare il vaso

00:49 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

03:30 Phenomena

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 14/09/2023

20:10 Viaggio in Italia – Sardegna – Puntata del 14/09/2023

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 14/09/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 14/09/2023 EP6274

21:20 Mia moglie è un fantasma

23:05 Hong Kong Ga Yu

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Newton. Pt.4 – Deserti che avanzano

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Grace di Monaco

02:40 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:02 Le Foto di Gioia

04:36 La Matriarca

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 La Voce Che Hai Dentro

23:35 Tg5

00:13 Meteo.It Tg5 Notte

00:15 L’ Inganno Perfetto (Di B. Condon)

02:45 Paperissima Sprint Estate

03:32 Uomini e Donne

04:00 L’ Immortale – Gotham IV

6 Italia 1

20:30 Boom – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Colpire in Alto – Chicago Fire

22:15 Vietato Sbagliare – Chicago Fire

23:00 Ognuno Ha la Propria Battaglia – Chicago Med

23:55 Un Nuovo Inizio – Chicago Med

00:46 Fiducia – The Cleaning Lady

01:35 Il Ciclone di Coney Island – God Friended Me

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Jake Gyllenhaal – Celebrated

03:08 Christian Bale – Celebrated

03:29 Universo Ai Raggi X I, 2

04:10 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’Aria che Tira

03:50 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

03:50 Meteo – Oroscopo – Traffico

8 TV8

20:20 100% Italia

21:30 The Karate Kid – La leggenda continua

00:05 Snitch – l’infiltrato

02:15 Una notte in giallo

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Essere Moana – Segreti e misteri

23:15 Playboy Murders – Quando il successo uccide

01:15 Naked Attraction Italia

04:20 Ombre e misteri

20 20 — Venti

20:13 L’ Acquisizione della Sputacchiera di Fuoco – The Big Bang Theory V

20:36 La Riproposizione del Bullismo – The Big Bang Theory V

21:04 Transformers (Di M. Bay)

23:59 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre

02:31 Trajectory – The Flash II

03:11 Flash Back – The Flash II

03:51 La Mappa – Blindspot IV

04:31 L’ Affair Quantico – Blindspot IV

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VIII ep.23

21:21 Seal Team S5E9 Vicino a casa

22:10 Seal Team S5E10 Testa a testa

23:02 Sabotage

00:53 Anica appuntamento al cinema

00:56 Supernatural XIV ep.7 Natura disumana

01:40 Supernatural XIV ep.8 Bisanzio

02:23 Nancy Drew S1E7

03:02 Nancy Drew S1E8

03:41 Falling Skies S5E9 – Ai piedi del gigante

22 Iris

20:05 Nome in Codice: Dragon Fly – Walker Texas Ranger IV

21:00 Cliffhanger

23:23 Hollywood Homicide

01:40 I Trasgressori

03:19 Miss Magic

04:59 Julia Roberts – Celebrated: Le Grandi Biografie

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Asia – S1E4

21:15 La Grande Opera all’Arena di Verona: Tosca

23:28 Dalle strade di New Orleans, la città della musica

01:00 Il nome della rosa di Umberto Eco

01:11 Rai News Notte

01:14 Arcimboldo, ritratto di un artista coraggioso

02:15 Prossima fermata Asia – Da Ho Chi Minh a Hoi Han E4

03:16 Wild Italy – S6E3

24 Rai Movie

21:10 L’uomo di casa

22:50 Prova schiacciante

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

00:40 La promessa dell’alba

02:55 I compagni

25 Rai Premium

21:20 Tutti i sogni ancora in volo – Puntata del 02/06/2023

23:45 Il commissario Dupin – S1E4 – Orgoglio bretone

01:25 La volta buona – Puntata del 13/09/2023

03:15 Piloti

03:35 Heartland S6E7 – Il ritorno di Chase

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 A Good Man

23:30 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:35 Porno: tra performance e realtà

02:10 Matrimonio a luci rosse

02:55 La cultura del sesso

03:45 Sexplora

04:15 Sesso Made in Germany

27 Twentyseven

21:09 The Blues Brothers

23:36 Agente Smart – Casino totale

01:41 Hazzard

03:15 La signora del West

04:45 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un caso d’inganni

22:30 Angeli del mare

23:00 La compieta preghiera della sera

23:00 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 I ragazzi stanno bene

23:35 The Women

01:40 La cucina di Sonia

02:10 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Another Cinderella Story – Cinderellas

22:55 Cinderella Story – Se la Scarpetta Calza – Cinderellas

00:47 Grande Fratello – La5

02:02 Le Tre Rose di Eva , 8

03:29 Brave And Beautiful, 53

04:09 Una Vita Xii , 725 – una Vita Xii – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:05 Ole’

23:09 Sapore di te

01:06 Vita Smeralda

02:46 Cipolla colt

04:09 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:00 Mulinelli Nel Deserto e Pianeti Viola – Stranezze di Questo Mondo II

21:05 Sicilia, 5 – Meraviglie Geologiche D’Italia

22:00 La Terra – uno Sguardo Geologico

23:00 Tiziano Terzani: il Viaggio della Vita

00:00 Freedom Oltre il Confine, 3 – Freedom Oltre il Confine

02:00 Secrets in The Ice, 3 – Segreti Nel Ghiaccio i

02:41 Tgcom24 Breaking News

02:43 14/09/2023 – Meteo Focus

02:45 Meteo Bomba – Clima del Terzo Tipo III

03:30 Cascate Vittoria – Eden Africano

04:15 Australia – Vita Segreta Degli Animali II

38 Giallo

20:10 Rosewood

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Balthazar

01:30 Vera

03:25 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 Fuori Dai Limiti – Major Crimes i

21:10 è Finita per Eva – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 Il Giorno Fatale – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Caro Ben – Law & Order: Unità Speciale Xx

23:52 Una Strana Storia di Romeo e Giulietta – Law & Order: Unità…

00:46 Tutti Sanno Che i Dadi Sono Truccati – Law & Order: Organized…

01:40 Prendimi Se Ci Riesci – Law & Order: Organized Crime III

02:36 Doppia Personalità – C.S.I. – Scena del Crimine i

03:29 Rilancio Mortale – C.S.I. – Scena del Crimine i

04:23 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 Un Noioso Baby-Shower – Will & Grace Revival

20:45 Mr Muscolo e la Torta dello Scandalo – Will & Grace Revival

21:15 Blade (Di S. Norrington)

23:35 Il Ritorno di Wheaton – The Big Bang Theory

00:05 Gli Spaghetti Catalizzatori – The Big Bang Theory

00:35 La Stimolazione Plimpton – The Big Bang Theory

01:00 Nel Covo del Nemico – The Big Bang Theory

01:25 L’ Eccitazione Lunare – The Big Bang Theory

01:50 Esercito Bionico – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 L’ Inganno di Akainu – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 Pirati in Trappola – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 La Verità della Spada – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:10 Allora un Vecchio Amico Gli Disse – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:30 Per Sempre Lupin III – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:55 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

04:15 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

23:15 La febbre dell’oro: miniere perdute

01:05 Destinazione paura

03:50 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:05 Italia viaggio nella bellezza Dosso Dossi

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La Napoli del dopoguerra – 23/02/2023

21:05 Nel mezzo del cammin – XXVII paradiso (pt.13)

21:10 Alighieri Durante detto Dante

22:30 a.C.d.C. La Venaria Reale

23:20 La Roma di Raffaello

00:10 Nel mezzo del cammin

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Italia viaggio nella bellezza Caravaggio – La Madonna dei Palafrenieri

00:45 Alla scoperta del ramo d’oro – Roberto Esposito – Puntata del 14/09/2023

01:25 Passato e Presente – La Napoli del dopoguerra – 23/02/2023

02:00 Gli aerei dell’11 settembre

03:35 Cronache dal medioevo-Bonifacio:schiaffo al Papa

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello-‘ Diretta

01:58 Tgcom24 Breaking News

02:01 Grande Fratello-‘