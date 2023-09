Evade dai domiciliari, in arresto un 27enne di Gaeta

Il Commissariato di Gaeta continua l’intensa attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere: aggravata la misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto a divieto di avvicinamento.

L’arresto del 27enne

La Polizia di Stato di Latina – Commissariato di P.S. di Gaeta, nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione alla Misura della Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un 27enne di Gaeta.

L’uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato con applicazione di braccialetto elettronico anti stalking, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, lo scorso 30 agosto aveva violato la predetta misura ed era stato per questi motivi posto agli arresti domiciliari, dai quali era successivamente evaso e nuovamente arrestato dai poliziotti del Commissariato.

L’Intensa attività svolta dal personale del Commissariato di Gaeta è sfociata in una dettagliata informativa, con la quale sono state tempestivamente segnalate alla Procura di Cassino le ripetute violazioni commesse dall’uomo e che ha condotto la stessa Procura, ad inoltrare al competente GIP la richiesta di misura cautelare custodiale. Misura che è stata emessa e contestualmente eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti del Commissariato pontino, che hanno tradotto l’uomo in carcere.

