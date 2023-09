Nuova serie tv tra Latina e Sabaudia: riprese al via da metà settembre

Dopo “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì e la seconda stagione di “Prisma” di Ludovico Bessegato per Amazon Prime, il territorio pontino torna protagonista con una nuova serie tv, prodotta dalla Picomedia Srl (già nota per le serie di successo “Sabato, domenica e lunedì” e “Mare fuori”) per un’altra importante piattaforma internazionale di streaming.

Nuova serie tv tra Latina e Sabaudia

Se su trama e cast vige la piena riservatezza, ciò che è certo è che le riprese inizieranno da metà settembre tra Latina e Sabaudia e si protrarranno sino alla fine dell’anno.

La Latina Film Commission da settimane sta coadiuvando la produzione sul territorio, tra sopralluoghi e burocrazia, con il supporto delle Amministrazioni comunali delle due città pontine e di tutti gli Enti coinvolti, al fine di garantire un’assistenza puntuale e plenaria e dunque un’accoglienza di prim’ordine per una realtà che nel giro di tre mesi genererà un importante indotto economico sul territorio nei diversi settori: da quello alberghiero e ricettivo ai noleggi di mezzi di trasporti, dalla security alle attrezzature, dalla locazione immobiliare ai materiali di consumo. Senza tralasciare l’impiego di tecnici, manovali e figurazioni del territorio. Proprio nei giorni scorsi, infatti, presso la sede della Latina Film Commission, si sono svolti i casting ai quali hanno partecipato circa 400 persone di tutte le età e che continueranno anche nelle prossime settimane. Diverse centinaia sono le comparse di cui ha bisogno la produzione.

“Dopo il successo della serie di Amazon Prime ‘Prisma’, che per ben due stagioni è stata girata a Latina ottenendo un grande successo di pubblico e critica, il territorio diventa nuovamente scenario di una serie televisiva. Un orgoglio e un’occasione unica, che permetterà al capoluogo pontino di mettersi in mostra a livello internazionale e agli spettatori di potersi incuriosire dei luoghi della città. Le riprese, infatti, saranno girate in alcuni spazi comunali, alle autolinee e in altri luoghi da valutare. Il cinema e le fiction hanno la capacità di valorizzare luoghi e culture, esercitando un potere di attrazione nei confronti del pubblico e quindi di potenziali turisti e visitatori. Ospitare la produzione, inoltre, attiva una filiera produttiva e logistica a supporto delle riprese che non potrà far altro che stimolare l’economia pontina. Ringrazio, dunque, la società di Produzione Cinematografica Picomedia srl e la Latina Film Commission per l’opportunità che verrà data a Latina”, il commento del sindaco di Latina, Matilde Eleonora Celentano.

“Sabaudia da sempre costituisce meta privilegiata per riprese cinematografiche, grazie ai suoi scorci naturali e alle prospettive architettoniche del razionalismo che caratterizzano il Centro urbano. Ringrazio pertanto, anche a nome di tutta la Città, la Latina Film Commission per avere scelto Sabaudia quale sede per le prossime riprese, che inizieranno a metà settembre. Anche questo è un particolare settore da favorire per creare ulteriore indotto sul territorio, anche nella prospettiva di destagionalizzare le attività”, il commento del sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca.

“Apprendo con grande piacere che nella nostra provincia inizieranno le riprese di una nuova serie tv. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni dalla Latina Film Commission guidata magistralmente da Rino Piccolo. Si tratta di uno strumento di marketing territoriale, finalizzato a promuovere l’industria dell’audiovisivo in tutte le sue modalità di espressione, oltre a favorire, attraverso la televisione e il cinema, il patrimonio culturale, ambientale e turistico dei singoli Comuni della provincia pontina. Possiamo dire che la scelta di girare una Fiction importante nel nostro comprensorio, rappresenti di fatto un premio per una Fondazione strategica in termini di promozione del territorio e di sviluppo economico dello stesso. Non posso che apprezzare il ruolo svolto dalla Latina Film Commission, caratterizzato da professionalità e dedizione, con un raggio d’azione aperto e attento ad esaltare le peculiarità del bacino territoriale, e che ha fatto registrare numerose richieste da parte di registi e sceneggiatori di fama internazionale, interessati ad ambientare i propri progetti nella Provincia di Latina. Come Regione Lazio siamo pronti a dare il nostro contributo per offrire nuove opportunità di crescita alla Fondazione, autentico ‘sponsor’ del nostro territorio”, il commento di Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

La Latina Film Commission ringrazia il presidente della provincia di Latina Gerardo Stefanelli, le Amministrazioni comunali di Latina e Sabaudia, i due sindaci Celentano e Mosca e in particolare gli assessori al turismo, rispettivamente Gianluca Di Cocco e Giovanni Secci, che hanno da sempre creduto nella Film Commission e nei suoi obiettivi di promozione del territorio. Un ringraziamento anche al delegato per il cinema del Comune di Sabaudia, Francesco Carminati, e a tutte le persone che stanno offrendo sostegno alla produzione.