Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi, 7 settembre 2023

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 settembre 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 settembre 2023: la lista completa

con la programmazione completa di oggi.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Puntata del 07/09/2023

21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Petra e i tesori della Giordania

23:30 TG1 Sera

23:35 Le maschere del Teatro Italiano

01:05 RaiNews24

01:38 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rimetti a noi i nostri debiti

23:10 Speciale Aracataca

00:10 Venezia Daily – Puntata del 07/09/2023

00:24 Meteo 2

00:30 The Blacklist – Marvin Gerard Conclusione

02:00 Radiocorsa

03:00 Rapa Nui

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 07/09/2023

20:10 Viaggio in Italia – Campania – Puntata del 07/09/2023

20:35 Qui Venezia Cinema – Puntata del 07/09/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 07/09/2023 EP6269

21:15 Un posto al sole – Puntata del 07/09/2023 EP6270

21:40 Volevo nascondermi

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

00:55 Newton. Pt.3 – Ghiaccio bollente

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia/

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Lo Squalo 4 -La Vendetta

02:39 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:01 Eva Nera (Di J. D’Amato)

04:31 La Nuora Giovane

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Circomax una Notte di Hit

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:52 Gemellanza – Gotham IV

02:42 Vivere IV

03:08 Al di Là del Lago

6 Italia 1

20:30 Una Luce Nel Buio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Primo Sintomo – Chicago Fire

22:15 Il Pericolo è Ovunque – Chicago Fire

23:00 La Mamma Me Lo Aveva Detto – Chicago Med

23:55 L’ Apparenza Inganna – Chicago Med

00:46 La Richiesta – The Cleaning Lady

01:35 Il Grande Disegno – God Friended Me

02:20 Studio Aperto – la Giornata

02:32 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Adam Sandler – Celebrated

03:10 Tommy Lee Jones – Celebrated

03:33 Uma Thurman – Celebrated

03:56 Morte Dall’Alto – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

04:36 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Rain Man – L’uomo della pioggia

00:00 Tg La7

00:10 In Onda Estate

02:55 Omnibus – Dibattito

04:40 Coffee Break

8 TV8

20:35 UEFA European Qualifiers

22:45 Banlieue 13

00:20 Cinquanta sbavature di nero

02:05 Lady Killer

03:45 Coppie che uccidono

04:35 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Tutte contro lui – The Other Woman

23:35 Naked Attraction Italia

04:25 Summer Crime – Amore e altri delitti

20 20 — Venti

20:13 L’ Implementazione dello Gnu – The Big Bang Theory IV

20:36 La Reazione del Fidanzamento – The Big Bang Theory IV

21:04 Jupiter – il Destino dell’Universo

23:44 Speed

01:59 Flash Dei Due Mondi – The Flash II

02:39 Famiglia di Nemici – The Flash II

03:19 Balance Of Might – Blindspot III

03:59 Technology Wizards – Blindspot III

04:39 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds VIII ep.18

21:21 Seal Team S5E7

22:06 Seal Team S5E8

22:57 Semper Fi

00:35 Anica appuntamento al cinema

00:39 Chapelwaite S1E9 – The Gathering Dark

01:32 Eli Roth’s History of Horror S2E5

02:16 Absentia S3E7 Liberavit

02:53 Absentia S3E8 Veritas aequitas

03:28 Falling Skies S4E11 – Viaggio sulla Luna

22 Iris

20:05 La Brigata della Libertà – Walker Texas Ranger IV

21:00 Ballistic

23:06 Miami Vice (Di M. Mann)

01:37 Amicizia A Rischio

03:09 Lost River (Di R. Gosling)

04:41 La Preda (Di D. Paolella)

23 Rai 5

20:22 The Sense of Beauty – E5

21:15 La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia – Puntata del 10/08/2023

00:06 Sidemen – I mercenari del rock

01:36 Rai News Notte

01:38 Botticelli, la bellezza eterna

02:31 The Sense of Beauty – E5

03:24 The Great Rift, il cuore selvaggio dell’Africa – S1E3

24 Rai Movie

21:10 Il giocattolo

22:45 Venezia Daily – Puntata del 07/09/2023

23:10 Il sapore del successo

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Unfaithful – L’amore infedele

03:00 Andarevia

25 Rai Premium

21:20 Un’estate In Sud Tirolo

23:00 Il commissario Dupin – S1E3 – Un caffè amaro per il commissario Dupin

00:35 La Squadra – S5E11

02:20 Allora in onda – A come Andromeda

02:55 Heartland S5E16 – Cavalli selvaggi

03:40 Un milione di piccole cose S5E10 – Venditore nell’anima

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Il vendicatore – Out for a Kill

23:05 Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno

00:05 Sticky: l’amore fai da te

01:25 Sarò Franco – Una vita un po’ porno

02:30 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

03:30 Into – Dimmi cosa ti piace

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:07 2 single a nozze – Wedding Crashers

23:21 A-X-L – Un’amicizia extraordinaria

01:17 Hazzard

02:53 La signora del West

04:22 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un caso di famiglia

22:35 Angeli del mare

23:05 La compieta preghiera della sera

23:05 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Febbre a 90°

23:30 Cena tra amici

01:30 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

03:10 I menù di Benedetta

30 La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 159

21:10 Cinderella Story – Cinderellas

23:10 A Cinderella Story: Once Upon A Song – Cinderellas

00:57 Le Tre Rose di Eva , 3

02:34 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 159

03:19 Brave And Beautiful, 47

04:04 Una Vita XI , 718 – una Vita XI – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Kim Kardashian vs. Kanye West: il divorzio

23:15 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:06 Sapore di te

23:12 Sotto il sole di Riccione

01:04 Profondo rosso

03:17 Trauma

35 Focus

20:00 Simboli sul Fondo dell’Oceano – Stranezze di Questo Mondo II

21:10 1943 – L’Anno Che…, 1 – 1943 – L’Anno Che…

23:00 Freedom Oltre il Confine, 2 – Freedom Oltre il Confine

01:00 Morte Dall’Alto – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Un Morto Eccellente – Casi Freddi della Storia Antica

02:43 07/09/2023 – Meteo Focus

02:45 Kromdraai: Due Bambini Nella Culla dell’Umanità

03:30 Immersi Nel Blu – il Lato Selvaggio della Grecia

04:15 Mysteries Of The Mekong, 10 – Mysteries Of The Mekong

38 Giallo

20:10 Rosewood

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Balthazar

01:30 Vera

03:25 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:16 L’ Ultima Parola – The Closer VII

21:10 Sempre Al Limite – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 La Principessa del Poker – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale Xx

23:52 Tolleranza Zero – Law & Order: Unità Speciale Xx

00:46 Dammi Riparo – Law & Order: Organized Crime III

01:40 Dammi Riparo – II Parte – Law & Order: Unità Speciale Xxiv

02:36 Dammi Rifugio – Parte III

03:31 Legami di Sangue – C.S.I. – Scena del Crimine i

04:24 Anonimo – C.S.I. – Scena del Crimine i

49 Italia 2

20:20 L’ Apparenza Inganna – Will & Grace

20:45 Fuori Dal Coro – Will & Grace

21:15 Wolfman

23:20 La Formula della Vendetta – The Big Bang Theory

23:45 Progetto Gorilla – The Big Bang Theory

00:15 La Coerenza Materna – The Big Bang Theory

00:40 Il Vortice Psichico – The Big Bang Theory

01:05 La Reazione Bozeman – The Big Bang Theory

01:30 La Prigionia di Robin – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Strane Presenze – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Legame Tra Fratelli – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:30 I Tre Ammiragli – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:50 Albert – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:10 Il Taccuino Nero – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:30 Lupin Non Basta – Lupin III-Ritorno Alle Origini

03:55 I Soliti Idioti III , 7

04:15 I Soliti Idioti III , 8

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

23:15 La febbre dell’oro: miniere perdute

01:05 Destinazione paura

03:50 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Elisabetta II Regina d’Inghilterra – 04/02/2022

21:10 a.C.d.C. Medioevo da non credere

22:00 a.C.d.C. Eccellentissima strega

23:00 Cronache dall’antichità-dal mito alla storia p.9

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Elena Granaglia – Puntata del 07/09/2023

01:05 Passato e Presente – Elisabetta II Regina d’Inghilterra – 04/02/2022

01:40 Storia delle nostre città – Catania – 19/04/2021

02:30 W la Storia – Scrivere

03:00 Le montagne del mondo – Le montagne piu alte dell Asia

55 Mediaset Extra

21:15 La Sai L’Ultima?

23:55 Caduta Libera

00:55 Avanti un Altro Story

01:52 Tgcom24 Breaking News

01:54 Melaverde

02:48 Viaggi del Cuore (I )

03:33 Melaverde

04:18 Non è la Rai