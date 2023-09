Roma, fiamme in un capannone: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 10:20 circa di oggi, 7 settembre 2023, la Squadra VVF 4/A del distaccamento La Pisana, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Via Castellinaldo, per l’incendio di un capannone deposito attrezzi, adiacente un villino della stessa proprietà.

Roma, incendio in un capannone deposito attrezzi: l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno completamente distrutto il ricovero attrezzi e interessato parzialmente l’unità abitativa.

Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.