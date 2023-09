CITTA METROPOLITANA DI ROMA: AL VIA I LAVORI SULLA S.P 23/a PALOMBARESE E SULLA S.P. 28/b SETTECAMINI-GUIDONIA (Via di Casal Bianco).

Partiranno questa notte i lavori, in collaborazione con Astral, di rifacimento della pavimentazione stradale sulla s.p. 23/a Palombarese, tra Via di Marco Simone e via di Santa Lucia, con la sistemazione degli ingressi di Parco Azzurro; successivamente si interverrà sulla s.p 28/b Settecamini-Guidonia (Via di Casal Bianco) dal km 2+200 al km 7+750: nello specifico dal km 4+000 al km 2+200 direzione Roma e dal km 2+400 al km 7+750 in direzione Guidonia.

Sulla S.P. Settecamini-Guidonia dove necessario sarà prevista anche la riqualificazione profonda della pavimentazione stradale. I lavori in oggetto necessiteranno di restringimento carreggiata/chiusura alternata delle corsie. Le lavorazioni avranno inizio dalle ore 00:00 di mercoledì 6 settembre e dureranno fino alle ore 24:00 del 23 settembre.