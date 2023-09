Oltre una tonnellata di rame sequestrato al villaggio della solidarietà

Oltre una tonnellata di rame sequestrata dalla Polizia di Roma Capitale, presso il Villaggio della Solidarietà di Candoni.

Sono intervenute nella giornata di Domenica, le pattuglie del gruppo XI Marconi della Polizia di Roma Capitale, durante una consueta operazione di controllo dei moduli abitativi e dei residenti del villaggio della Solidarietà in via Luigi Candoni.

Il rame ritrovato

Mentre effettuavano le verifiche, gli agenti notavano affianco ai moduli abitativi, abbandonati a seguito di un incendio, un gruppo di persone che alla loro vista si dava alla fuga.

Insospettiti dall’anomala situazione si portavano all’interno del manufatto, dove rivenivano una notevole quantità di ben 1075 kg di cavi elettrici di rame rivestiti in gomma, di probabile provenienza furtiva.

Gli agenti hanno proceduto con il sequestro del materiale e contestualmente ad informare l’Autorità Giudiziaria della notizia di reato.

Attualmente, sono in corso ulteriori indagini, al fine di identificare gli autori del reato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.