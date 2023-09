Dolore e sgomento per l’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera uccisa ieri, 4 settembre 2023, nell’androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo: fermato un uomo di 45 anni gravemente indiziato dell’uccisione della donna.

Presso il San Filippo Neri, dove la vittima lavorava, si terrà una fiaccolata commemorativa giovedì prossimo.

Femminicidio a Roma, giovedì 7 settembre una fiaccolata commemorativa per Rossella al San Filippo Neri

“Giovedì 7 settembre alle ore 19 presso il San Filippo Neri ci sarà una fiaccolata commemorativa per la nostra Rossella. Sarà un momento per ricordarla insieme, stringerci in un abbraccio e riflettere su quanto successo. Vi aspettiamo“, è quanto si legge sulla pagina Facebook della ASL Roma 1.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Gualtieri che, sempre tramite social, scrive: “Un’altra tragedia ha strappato la vita ad una donna: Rossella Nappini era una madre, un’infermiera che si occupava con dedizione dei suoi pazienti, una persona generosa impegnata nella difesa dei diritti e della sicurezza delle donne. Mi stringo al dolore dei suoi cari e dei colleghi, attoniti, come tutti noi, per la brutalità con cui è stata barbaramente uccisa.

Dobbiamo contrastare la violenza sulle donne in tutti i modi possibili, rafforzare le leggi che cercano di combatterla e, soprattutto, lavorare per una trasformazione culturale profonda, a partire dall’educazione nelle scuole, basata sul rispetto delle differenze, inflessibile nella condanna anche di quegli atteggiamenti che troppo spesso vengono sottovalutati e tollerati.

Questa strage deve finire una volta per tutte, non lasciamo che questa barbarie abbia il sopravvento“.

Foto dalla pagina Facebook della ASL Roma 1