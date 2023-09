Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 5 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 settembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 settembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Il giovane Montalbano S2E5 – Il ladro onesto

23:25 TG1 Sera

23:30 La La Land

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un uomo sopra la legge

23:10 Pour Parler

00:20 Venezia Daily

00:35 Meteo 2

00:40 The Blacklist – El Conejo (n° 177)

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Viaggio in Italia – Liguria

20:35 Qui Venezia Cinema

20:50 Un posto al sole – EP6267

21:20 Speciale Filorosso: Caivano

00:00 TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 è Sempre Cartabianca

00:52 Il Tè Nel Deserto

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Benvenuti Al Nord

23:30 Stanze Vuote – Madri – una Vita D’Amore

00:54 Tg5

Italia 1

20:30 Morte Dall’Alto – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 47 Ronin

23:41 Game Night – Indovina Chi Muore Stasera?

01:35 Il Buon Samaritano – God Friended Me

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 The Iron Lady

01:25 L’aria che tira – Estate

TV8

20:20 100% Italia

21:25 Pechino Express – La via delle Indie

23:55 Italia’s Got Talent

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nemico pubblico

20 — Venti

20:13 L’ Approssimazione della Prestidigitazione – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Incursione Zarnecki – The Big Bang Theory IV

21:04 Sherlock Holmes (Di G. Ritchie)

23:48 Pressing-20 in Rete

Rai 4

20:35 Criminal Minds VIII ep.16

21:21 Z: vuole giocare

22:51 I bambini di Cold Rock

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:39 Chapelwaite S1E7 De Vermis Mysteriis

Iris

20:05 La Partita – Walker Texas Ranger III

21:00 Tombstone

23:41 L’ Uomo Dai 7 Capestri

Rai 5

20:19 The Sense of Beauty – E3

21:15 Il sacrificio del cervo sacro

23:11 La parte del Leone

00:10 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

Rai Movie

21:10 Vita segreta di Maria Capasso

22:50 Venezia Daily

23:10 Il legionario

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo

23:00 Good Sam S1E9 – Una luce nella tempesta

23:45 Good Sam S1E10 – La verità è la miglior cura

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Outlander – L’ultimo vichingo

23:30 La nipote

Twentyseven

21:09 Demolition Man

23:18 Come ti spaccio la famiglia

01:17 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Bob un maggiordomo tutto fare

22:30 Un caso d’amore

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 155

21:10 Ti Odio, Ti Lascio, Ti…

23:10 Pane Al Limone con Semi di Papavero

01:23 Le Tre Rose di Eva , 1

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Primo appuntamento

00:20 La clinica del pus

Cine34

21:05 Gallo cedrone

23:00 Il bambino e il poliziotto

01:07 Trappola diabolica

Focus

20:00 Bagliori Azzurri e Fiamme Nel Cielo – Stranezze di Questo Mondo III

21:05 Esplorazione in Kamchakta – Steve Backshall

22:00 Expedition With Steve Backshall I, 1 – Steve Backshall

23:00 Ingegneria Perduta III, 9 – Ingegneria Perduta IV

00:00 Ingegneria Perduta III, 10 – Ingegneria Perduta IV

Giallo

20:10 Rosewood

21:10 Balthazar

23:30 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 Bonnie e Clyde – The Closer VII

21:10 Un’ Altra Verità , 1

22:03 Un’ Altra Verità , 2

22:56 Un’ Altra Verità , 3

23:51 Mamma – Law & Order: Unità Speciale XIX

Italia 2

20:20 Non Solo Sesso – Will & Grace

20:45 Proposta di Matrimonio – Will & Grace

21:15 Lupin III: il Sigillo di Sangue, la Sirena dell’Eternità – Animazione

23:15 Lupin Contro Tutti! – Le Avventure di Lupin III

23:50 Ti Porgo Le Mie Scuse – Shameless

00:55 A Mali Estremi – Shameless

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Destinazione paura

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – 1938: LE LEGGI RAZZIALI

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mare del mito – 06/06/2023

22:10 Telemaco p.7

23:10 Il segno delle donne – Luisa Spagnoli

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera