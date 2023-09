Pontecorvo e dintorni, intensificati i controlli per la prevenzione dei furti

Nelle ultime settimane il territorio di Pontecorvo e comuni limitrofi è stato fatto oggetto di diverse azioni delittuose, con furti tentati/consumati, che hanno provocato preoccupazione e sconcerto nella cittadina, generando un vero e proprio allarme sociale.

Intensificati i controlli sul territorio di Pontecorvo e comuni limitrofi: Foglio di Via Obbligatorio per quattro persone

In tale quadro, ed al fine di infrenare il fenomeno, i Carabinieri della locale Compagnia, seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone, hanno intensificato massicciamente, non senza sforzi, i controlli ed i servizi esterni di controllo del territorio, soprattutto nelle ore e nelle aree maggiormente esposte a rischio, al fine di garantire una maggiore cornice di sicurezza per i cittadini.

Proprio nell’ambito di tali controlli, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di servizio dedicato, ha intercettato, nel pomeriggio di ieri, nel centro cittadino, una autovettura Volkswagen golf con a bordo quattro persone che, a prima vista, non sono apparsi del luogo.

Il sospetto dei militari, di lì a poco, è divenuta certezza in quanto appena raggiunto e bloccato il mezzo si è scoperto che a bordo viaggiavano quattro persone, tra cui due minorenni e una donna, tutti provenienti dall’hinterland napoletano. I quattro, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, non dando giustificazione in ordine alla propria presenza sul territorio, sono stati condotti in caserma dove, a seguito del successivo controllo segnaletico, sono risultati essere tutti gravati da precedenti di polizia per furto.

Nessuno dei quattro aveva con sé arnesi utili allo scasso né sono stati rinvenuti sul mezzo che, essendo privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro. Per i quattro sono state avviate le procedure per la emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Tali servizi si inseriscono nella più ampia attività a largo raggio condotta dalla Compagnia che, con il supporto di tutte le Stazioni Carabinieri dipendenti, ha portato nelle ultime due settimane, al controllo di circa 120 autoveicoli e all’identificazione di oltre 250 persone. I controlli straordinari proseguiranno, con la massima intensificazione negli orari serali e notturni, al fine contrastare efficacemente il fenomeno dei furti e fornire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza.

