Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche intraprese a Pontecorvo dopo la scomparsa di un 43enne: il corpo dell’uomo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto nelle acque del fiume Liri.

Tragedia a Pontecorvo: ritrovato morto il 43enne scomparso

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri, 20 giugno 2023, nelle acque del fiume Liri, in località Le Cese – Santa Barbara. Le ricerche si erano protratte per quasi tutta la giornata di ieri.

Al momento, non si conoscono ancora le cause del decesso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulle indagini ancora in corso.

Foto di repertorio