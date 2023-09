Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 3 settembre 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 settembre 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 settembre 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 L’Allieva S3E7 – Morte di un trapper

22:30 L’Allieva S3E8 – Ferro 9

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 La follia bussa alla porta

22:40 La Domenica Sportiva

01:05 Venezia Daily

Rai 3

20:00 Blob

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Le pietre che hanno fatto la storia – Sapiens Files – Puntata del 17/07/2022

21:35 L’ufficiale e la spia

23:50 TG3 Mondo

Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:20 Zona Bianca

00:32 Generale

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:50 Riassunto – la Ragazza e L’Ufficiale

21:51 La Ragazza e L’Ufficiale

23:57 Anticipazione – la Ragazza e L’Ufficiale

00:00 Partiti Dal Nulla – Station 19 V

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 Maneggiare con Cura – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 L’ Ancora e il Martello – Fbi: Most Wanted

22:11 Effetti Psichedelici – Fbi: Most Wanted

23:06 Giovani e Promettenti Gentiluomini – Law & Order

23:55 Pressing

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Atlantide Files

01:00 Tg La7

TV8

20:45 Paddock Live

21:05 MotoGP Grid

21:30 MotoGP

22:45 MotoGP Zona Rossa

23:35 F1

NOVE

20:15 Little Big Italy

00:35 Io e il mio (quasi) assassino

20 — Venti

21:04 The Transporter Legacy

23:14 Wild Wild West

01:19 Trickster – The Flash

Rai 4

20:32 Fire Country S1E14 – La fiera

21:20 Semper Fi

23:00 7 Sconosciuti a El Royale

01:22 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:00 Intrigo Internazionale

23:46 Psycho (Di A. Hitchcock)

Rai 5

21:14 Rai News Giorno

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E20

23:06 La casa delle stelle

Rai Movie

21:10 La vita straordinaria di David Copperfield

23:10 Venezia Daily

23:35 Unfaithful – L’amore infedele

01:50 Serenity

Rai Premium

20:35 Un Passo dal cielo S7E3 – Altezze diverse – Parte 1

21:30 Boomerissima – Puntata del 31/01/2023

00:15 Tutta la musica del cuore – E5 – La guerra

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Extortion

23:30 Debbie viene a Dallas

Twentyseven

21:08 I gemelli

23:12 Anything Else

01:16 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il trasporto della Macchina di Santa Rosa

23:00 Adult Beginners

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Destined To Ride

23:05 Yoga Radio Bruno Estate

01:52 Un’ Altra Verità , 3 – Un’Altra Verità

Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie

22:20 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:07 Sono solo fantasmi

23:03 Piccolo grande schermo ’21

23:13 Vacanze a Ischia

Focus

20:00 La Sete D’Oro Dei Romani – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Freedom Oltre il Confine, 2 – Freedom Oltre il Confine

23:00 Lupi e Orsi: Conosciamo i Grandi Predatori Italiani

00:00 New Kids in The Wild, 5 – New Kids in The Wild i

01:00 Ippopotami – i Giganti del Fiume Africano

Giallo

21:10 Shetland

23:20 Vera

TOP Crime

20:16 Questioni di Parentela – The Closer VII

21:10 Ciak Si Uccide – Colombo

22:57 Il Mistero della Parrucca Divertente di Nonna Susan – Harry Wild

23:50 Nessuno Esce Vivo Da Qui – Harry Wild – la Signora del Delitto

Italia 2

20:20 Non C’è Giustizia – Due Uomini e 1/2

20:45 Il Tesoro della Casa – Due Uomini e 1/2

21:15 La Soluzione del Pirata – The Big Bang Theory

21:40 Il Corollario del Rivestimento Raccapricciante – The Big Bang Theory

22:05 Il Teorema del Football – The Big Bang Theory

22:35 L’ Amplificazione del Chitarrista – The Big Bang Theory

23:00 La Carenza delle Paperelle Adesive – The Big Bang Theory

23:26 L’ Esorcista

DMAX

21:25 Aeroporto di Roma: traffico illegale

23:15 Border Control Italia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto. Massimo Oldoni

20:30 Passato e presente – Rosie e le americane in guerra

21:10 Le vite degli altri

23:20 Inferno nei mari – Minaccia improvvisa

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Tu Si Que Vales

00:35 Avanti un Altro – Story

01:37 Tgcom24 Breaking News