In diverse aree della Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno effettuato mirati servizi antidroga che hanno portato all’arresto di 11 persone, al sequestro di 190 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana e circa 8.000 euro in contanti.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone. In particolare i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 37enne in zona Cinecittà, trovato a bordo di un’auto a noleggio con 77 dosi di cocaina e 510 euro in contanti; in zona Fidene i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro invece, hanno arrestato un 31enne anche lui fermato a bordo di un’auto noleggiata, poichè è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti.

Nei pressi di via Cassia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, hanno arrestato un 28enne, poiché a seguito di controllo in strada è stato trovato in possesso due dosi di cocaina e a seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di altre 23 dosi di cocaina, tre di hashish e circa 600 euro in contanti; al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno fermato un 54enne a bordo di un’utilitaria ed è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e circa 2.800 euro in contanti.

Nell’area dello scalo ferroviario Termini, tra via Giolitti, via Manin e via di Porta Maggiore, sono state arrestate 4 persone, di età compre tra i 20 ei 50 anni, mentre cedevano involucri di sostanze stupefacenti, del tipo hashish, crack ed eroina.

In particolare un 29enne è stata fermato in possesso di due “stecche” di hashish occultate all’interno di un pacchetto di sigarette e la somma contante di circa 850 euro. Quest’ultimo dai successivi accertamenti dei militari della Compagnia Roma Piazza Dante, è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari emesso lo scorso 30 agosto dal Tribunale di Roma.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione, hanno fermato un uomo di 33 anni in via dell’Archeologia ed è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e circa 300 euro.

Infine ad Acilia, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di un servizio di osservazione hanno fermato due fratelli romani di 44 e 45 anni dopo aver effettuato uno scambio con due persone ed hanno rinvenuto due dosi di hashish. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri a casa dei due indagati ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 11 dosi della medesima sostanza e la somma contante di circa 1.800 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.