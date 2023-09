Proseguono nella Capitale i controlli della Polizia di Stato atti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: 4 le persone arrestate in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio ed è stata data esecuzione ad una misura cautelare di divieto di ritorno nel Comune di Roma con obbligo di presentazione alla P.G..

Spaccio di droga a Roma: cosa emerge dai controlli della Polizia di Stato

Sono costanti le attività degli agenti in borghese del I Distretto Trevi volte al contrasto delle attività di spaccio nel I Municipio.

Questa volta i poliziotti di Piazza del Collegio Romano, nei pressi di Ponte Sisto, hanno arrestato poiché gravemente indiziato del reato di spaccio, un 34enne italiano in possesso di numerose dosi di cocaina pronte per essere smerciate, l’uomo stava in comunicazione con i clienti tramite telefono e svolgeva l’attività criminosa dall’interno della propria autovettura. Nello specifico il soggetto è stato trovato in possesso di 27 grammi di cocaina occultati negli slip e della somma in contanti di 605 euro custoditi nella tasca dei pantaloni, mentre all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti alcuni fogli manoscritti inerenti l’illecita attività.

Gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, invece, hanno arrestato un 32enne italiano che, dall’interno di un portone di un palazzo di via Caterina Usai, aveva l’abitudine di smerciare sostanza stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso di un tablet collegato a un sistema di videosorveglianza, utilizzato per evitare di imbattersi in brutte sorprese con le Forze dell’Ordine. Sequestrati diversi involucri di hashish e cocaina nonché la somma di 85 euro in contanti.

Gli investigatori Del IX Distretto Esposizione hanno invece eseguito un’Ordinanza di Misura Cautelare di Divieto di Dimora e Obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., disposta dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di un 29enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il giovane aveva messo in opera una discreta attività di smercio di droga dalla propria abitazione posta in via Garcia Lorca, dove era solito dare appuntamento ai propri clienti.

Gli uomini del Commissariato Colombo, infine, hanno arrestato in due diverse circostanze, poiché gravemente indiziati del reato di spaccio, una donna italiana di 36 anni e un uomo italiano di 24 anni. Nello specifico, la donna, durante un apposito servizio atto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata colta nella flagranza del reato e durante la perquisizione domiciliare sono state rinvenute diverse dosi tra crack e cocaina. L’uomo, invece sempre nell’ambito dei medesimi servizi, è stato trovato all’interno della sua autovettura in possesso di 130 grammi di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.