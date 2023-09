Pomezia, fermato un uomo per l’omicidio di via Singen

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Compagnia di Pomezia e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, nel corso di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario nei confronti di un 39enne del posto.

Omicidio a Pomezia, fermato un 39enne del posto

L’uomo è gravemente sospettato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Epifano Sandro, conosciuto come “furgone”, avvenuto a Pomezia, nel complesso delle case popolari di via Singen, la notte del 27 agosto u.s..

La solidità del quadro indiziario ricostruito dai militari dell’Arma e condiviso dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito di procedere all’adozione del provvedimento precautelare, in forza del quale l’indagato è stato ristretto presso la casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida.