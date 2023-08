Choc a Pomezia, trovato in strada con una ferita sulla schiena: morto 53enne

Choc a Pomezia nel corso di questa notte, 27 agosto 2023: ritrovato in strada con una ferita sulla schiena, un uomo di 53 anni è poi morto in ospedale. Indagini in corso.

Pomezia, uomo ferito alla schiena morto poco dopo in ospedale: indagini in corso

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto questa notte a Pomezia, in via Singen. Stando a quanto riportato dal Messaggero, un uomo di 53 anni è stato ritrovato in strada con una vistosa ferita sulla schiena. Ancora da stabilire se si tratti di una coltellata o di una ferita d’arma da fuoco.

Dopo una segnalazione, l’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118, che ha provveduto al trasferimento presso il pronto soccorso della clinica Sant’Anna di Pomezia, dove il 53enne è deceduto poco dopo.

La vittima non aveva con sé i documenti e non è stato ancora identificato. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio