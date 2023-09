Controlli in piazza Anco Marzio volti al contrasto dell’abusivismo commerciale da parte del gruppo X Mare della Polizia di Roma Capitale.

Ostia, i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale contro l’abusivismo commerciale

Diverse le persone controllate e sanzionate per esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di merce nel settore non alimentare, le quali esercitando in forma statica non si attenevano alle condizioni stabilite della prescritta autorizzazione amministrativa.

Gli agenti hanno elevato 7 verbali per un totale di 45.000€ in violazione della Legge Regionale sul commercio, ed hanno proceduto al sequestro ai fini della confisca di circa 4000 pezzi di merce tra accessori per telefonini e giocattoli contraffatti.

Le operazioni, parte di un più ampio progetto volto a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio