Ostia, almeno 500 agenti impiegati nei controlli interforze

Ostia, controlli Interforze: impiegati circa 500 agenti.

Dalle prime ore di questa mattina è iniziata un’attività di controllo interforze ad Ostia, coordinata dalla Questura di Roma, per il ripristino della legalità. Circa 500 gli uomini e le donne impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe.

Nel corso del blitz di questa mattina, in via Marino Fasan, i Carabinieri del Gruppo di Ostia, coadiuvati dalle Aliquote Api e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno eseguito numerose perquisizioni nel corso delle quali in un appartamento sono state trovate 14 munizioni calibro 9×21; 3 persone sono state trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per cui sono state segnalate al Prefetto; sequestrate una decina di dosi di hashish; 2 persone sono state denunciate per violazione della legge sull’immigrazione.