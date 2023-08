Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 31 agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 agosto 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a catena

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Sister Act

23:20 La notte dei Serpenti

Rai 2

19:00 Hawaii Five-0 10×21-22

20:30 Tg 2

21:00 Tg2 Post

21:20 Il lato oscuro della mia famiglia 1×04-05 1a tv

23:00 Confusi 1×09-10

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Venezia Biennale Cinema

20:10 Diamond League

22:00 Materia Viva

23:30 Tg3 Linea Notte

Canale 5

18:50 The Wall

20:00 Tg5

20:30 Striscia La notizia

21:25 Sapore di te

23:50 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 3×17

20:30 NCIS 15×13

21:25 Chicago Fire 11×15-16 1a tv

23:00 Chicago Med 8×04-05 1a tv

00:45 The Cleaning Lady 2×08 1a tv

Rete 4

19:00 Tg4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Controcorrente

21:25 Unstoppable Fuori controllo

23:30 Lo squalo 3

La7

18:15 Padre Brown

20:00 Tg La7

20:35 In onda

23:15 Detenuto in Attesa di Giudizio

Tv 8 (Sky 125)

18:45 4 Hotel 5×01

20:00 Fiorentina – Rapid Vienna

22:00 Post Partita

22:30 119 giorni alla deriva

Nove (Sky 149)

19:15 Cash or Trash

21:30 Il Contadino cerca moglie 2×04

Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Seal Team 5×05-06 1a tv

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Anni ’60 1×03

(ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 1×03 Giallo (ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 I misteri di Brokenwood 7×05

(ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Hamburg Distretto 21 14×19-20



Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 110) ore 21:20 SWAT 4×13-14

(ch. 110) ore 21:20 4×13-14 Sky Serie (ch. 112) ore 21:20 A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe 1×07-08

(ch. 112) ore 21:20 Sky Investigation (ch. 114) ore 21.20 Scott & Bailey 3×07-08

I Film in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 300

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Hollywood Homicide

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Gamer

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate ad Anversa

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Taxxi 5

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:00 Funny Money Come fare soldi senza lavorare

La 5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Zoo Un amico da salvare



Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:25 Segnali dal futuro

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 L’alba dei morti viventi

I Film stasera su Sky

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Viva l’Italia

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Spencer

(ch. 302) ore 21:15 Sky Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 La preda perfetta

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Viaggio nell’isola misteriosa

(ch. 304) ore 21:00 Sky Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Operazione UNCLE

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Mistero a Crooked House

(ch. 306) ore 21:00 Sky Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Ella & John The Leisure Seeker

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Una vita in fuga

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Il genio della truffa

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?