Nell’ambito dell’attività d’indagine dirette dall’Ufficio di Roma della Procura Europea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito il sequestro disposto dal Tribunale capitolino di oltre un milione di euro nei confronti del rappresentante legale di un’associazione impegnata in attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione, indagato per le ipotesi di malversazione di erogazioni pubbliche e peculato.

Frode ai danni dell’UE

Il provvedimento ha riguardato, in particolare, i saldi dei conti correnti intestati e/o nella disponibilità dell’indagato nonché immobili di proprietà siti nel Salento. Le indagini si sono incentrate sull’utilizzo del finanziamento erogato dall’Unione Europea tramite la Regione Autonoma Sardegna per le finalità previste dal Progetto “Live Your Tour”, inerente all’attività di “formazione e informazione volte allo sviluppo del turismo ecosostenibile nell’area del bacino del Mediterraneo”.

All’esito degli accertamenti eseguiti dai militari del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, è risultato che le somme accreditate dalla Regione Autonoma Sardegna ad una ONG sarebbero state impiegate per far fronte a spese di altra natura, non in linea con le finalità previste e, in parte, sarebbero state distratte dallo stesso rappresentante legale, mediante operazioni di giroconto bancario sul proprio conto corrente personale.

La presente operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi in danno agli interessi finanziari unionali, in ragione dei compiti istituzionali assegnati al Corpo dal D.Lgs. n. 68/2001, come polizia economico-finanziaria preposta a tutela del bilancio dell’Unione Europea.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio