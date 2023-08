Polizia locale Roma, record di straordinari e di vittime della strada

Sono 14 milioni gli euro di straordinari per la Polizia Locale Roma, in larga parte già spesi per il 2023. Tuttavia, sono oltre 100 le vittime della strada registrate da inizio anno.

Record di straordinari e vittime della strada a Roma

Infuria la polemica sulle condizioni di insicurezza della Capitale, che vedono necessariamente coinvolti i 5800 uomini e donne del Corpo di Polizia Cittadino. Gli agenti non ci stanno ad essere identificati come responsabili di quello che sembra essere un vero e proprio fallimento della missione.

A dar loro voce il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per il tramite del Segretario Romano Marco Milani, punta il dito sulle capacità di gestione: “I numeri degli uomini e le donne del Corpo, sebbene in storica sofferenza organica sono gli stessi, come pure le professionalità e le persone che lo compongono. Come Sindacato abbiamo denunciato da quasi un triennio l’irragionevolezza di abbandonare o ridimensionare servizi quali autovelox, pattuglioni di Polizia Stradale, controllo insediamenti abusivi, sgomberi e controlli certosini nei campi rom ma senza risultati. La categoria non accetta di vedersi addossate responsabilità che, ove presenti, sono da ricercare nelle linee di Comando e nella gestione. Noi siamo gli stessi di tre anni fa, se i risultati sono mutati, forse é il caso di andare a vedere rispetto ad allora cosa sia ad essere cambiato”. Concludono dal Sindacato.