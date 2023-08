Pietralata, aggredisce la madre con schiaffi e sputi: arrestato un 33enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza un 33enne romano, già noto, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Pietralata, l’intervento dei Carabinieri

Ieri pomeriggio, l’uomo si è presentato presso l’abitazione dell’anziana madre in via Matteo Tondi a Pietralata, che in quel momento non era presente in casa. Così dopo aver citofonato più volte e poi bussato alla porta senza ricevere risposta, ha iniziato a colpirla con un martello, danneggiandola.

Poco dopo è giunta la madre che è stata aggredita dal figlio e colpita al volto con schiaffi e sputi. Intimorita dall’aggressività del figlio e visto anche i precedenti episodi, che aveva già denunciato ai Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, la donna non ha esitato a chiamare il numero di emergenza 112. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, hanno bloccato il 33enne e soccorso la donna che è stata poi trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino e successivamente dimessa con alcuni giorni di prognosi.

La vittima, ha poi formalizzato la denuncia in caserma nei confronti del figlio, raccontando anche dei pregressi analoghi episodi.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.