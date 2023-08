Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 29 agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 agosto 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 L’Allieva S3E5 – Il bersaglio

22:30 L’Allieva S3E6 – Il ritratto

23:30 TG1 Sera

23:35 Un Weekend d’agosto

01:35 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Pallavolo femminile, Campionati Europei 2023 – Quarti di finale: Italia – Francia

23:00 Confusi – S1E5 – Natale in famiglia

23:25 Confusi – S1E6 – Il ritorno di Maria Grazia “Anno nuovo, vita vecchia”

23:50 The Blacklist – Boukman Baptiste (n° 164)

00:40 The Blacklist – Arcane Wireless (n° 154)

01:28 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Viaggio in Italia – Lazio

20:50 Un posto al sole – EP6262

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Sorgente di vita – Puntata del 27/08/2023

01:10 Sulla via di Damasco – “Di speranza si vive” – 27/08/2023

Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:25 The Next Three Days

00:03 Return To Sender – Restituire Al Mittente

01:49 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Scherzi A Parte

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It Tg5 Notte

01:20 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:47 Galatasaray-Molde Fk – Champions League

23:02 Champions League Live

23:36 Din Don – il Paese Dei Balocchi

01:21 The Sinner IV , 3

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Hurricane – Il grido dell’innocenza

TV8

20:45 RTL 102.5 Power Hits Estate 2023

00:25 Donne, regole… e tanti guai!

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Redemption – Identità nascoste

23:35 Prima o poi mi sposo

20 — Venti

20:13 La Formulazione del Pub Irlandese – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Insufficienza delle Scuse – The Big Bang Theory IV

21:04 R.I.P.D. – Poliziotti Dall’Aldilà

23:13 Pressing-20 in Rete

23:46 La Guerra Dei Mondi (Di S. Spielberg)

Rai 4

20:34 Criminal Minds VIII ep.11

21:19 Come Play – Gioca con me

23:01 Lockout

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:39 Chapelwaite S1E2 – Memento Mori

Iris

20:05 Amnesia Temporanea – Walker Texas Ranger III

21:00 Sfida Oltre il Fiume Rosso

23:10 Sfida Nella Valle Dei Comanche

01:03 Text To Kill

Rai 5

20:23 Under Italy: I sotterranei di Palermo – S2E4

21:15 La casa delle stelle

23:19 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

00:36 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E2

Rai Movie

21:10 Unfaithful – L’amore infedele

23:25 Il tuo ultimo sguardo

01:45 Anica – Appuntamento al cinema

01:50 Empire State

Rai Premium

20:25 Sopravvissuti – S1E6 – Il cerchio si chiude

21:20 La mia bella famiglia italiana

23:05 Good Sam S1E7 – Dolore cronico

23:50 Good Sam S1E8 – Continua a parlare

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 La leggenda degli uomini straordinari

23:25 Cugini carnali

01:20 Mia nonna la escort

Twentyseven

20:02 Super Car

21:06 Qua la zampa!

22:52 Come ti rovino le vacanze

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Adult Beginners

22:30 The Imitation Game

00:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 145

21:10 Saturno Contro – Romantico Italiano

23:15 Ti Amo Troppo per Dirtelo – Romantico Italiano

01:00 L’ Isola di Pietro 3 , 2 – L’Isola di Pietro 3

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

23:00 La clinica del pus

Cine34

21:03 Di che segno sei?

23:35 Piccolo grande schermo

Focus

20:00 Madagascar: Lucertole e Lemuri – Dall’Alba Al Tramonto

21:05 Nuova Zelanda, Scozia, Australia – Strade Assassine

22:00 Nord Italia, 4 – Viaggio in Italia – Tra Storia, Scienza e Natura

23:00 Ingegneria Perduta III, 7 – Ingegneria Perduta IV

00:00 Ingegneria Perduta III, 8 – Ingegneria Perduta IV

01:00 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

Giallo

21:10 Perception

00:10 Alice Nevers – Professione Giudice

TOP Crime

20:15 Un Lavoretto Facile Facile – The Closer VII

21:10 La Mantide , 5

22:04 La Mantide , 6

22:59 Vere Notizie False – Law & Order: Unità Speciale XVIII

23:53 Stregata – Law & Order: Unità Speciale XVIII

Italia 2

20:20 Il Ritorno di Jack – Will & Grace

20:45 Il Triangolo – Will & Grace

21:15 Lupin III: la Principessa della Brezza, la Città Nascosta Nel Cielo

23:16 La Ricerca della Paternità – Duncanville

23:45 Sharenting e Quant’Altro – Duncanville

00:10 Molla Mitch O Muori Provandoci – Duncanville

00:30 Di Corsa Verso il Sesto Livello – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:55 Rubber Lotta Nel Sesto Livello – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 La Sommossa Dei Prigionieri – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1923. L’occupazione Italiana di Corfù – 14/02/2023

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Dalle stelle al mondo sotterraneo

22:10 Telemaco p.6

23:10 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia, 1932-1953

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Chiara Valerio – Puntata del 06/12/2022

01:05 Passato e Presente – 1923. L’occupazione Italiana di Corfù – 14/02/2023

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Avanti un Altro – Story