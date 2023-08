Latina, beccato ad appiccare un incendio sui monti Lepini, arrestato

Un uomo di 68 anni sarebbe stato beccato mentre tentava di appiccare il fuoco a della vegetazione secca nei pressi di un bosco sui monti Lepini, nel comune di Sonnino, in provincia di Latina.

Stando a quanto diffuso dall’Agenzia ANSA, l’uomo sarebbe stato arrestato dai Carabinieri forestali di Priverno in flagranza di reato. Il 68enne avrebbe appiccato il fuoco in due punti diversi del bosco a poca distanza l’uno dall’altro con della carta di giornale e liquido infiammabile. A seguito dell’arresto, durante la perquisizione personale, sono stati trovati altri oggetti utili per appiccare incendi come accendini e altro liquido infiammabile.

Prima di essere arrestato, l’uomo avrebbe provato a scappare in auto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio