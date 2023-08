Latina, tragedia in mare: muore uomo di Guidonia

Tragedia nella mattinata di oggi, 18 agosto 2023, sul lungomare di Latina: un uomo di circa 80 anni, originario di Guidonia, è morto mentre stava facendo un bagno in mare.

Tragedia a Latina, uomo di Guidonia muore in mare

Stando ad una prima ricostruzione degli eventi, l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Immediati i soccorsi dei presenti del personale del 118; chiesto l’intervento anche di un’eliambulanza: purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sembrerebbe che la vittima soffrisse già di problemi cardiaci. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera per gli accertamenti del caso.

Foto di repertorio