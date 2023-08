Paura a Pomezia, sei persone rimangono intrappolate sulle montagne russe

Oggi pomeriggio, 1 agosto 2023, verso le ore 16:00, la S.O. ha inviato in via Casablanca, presso lo Zoo Marine di Pomezia, la squadra VVF di Pomezia con in supporto un’autoscala e la partenza Saf.

Paura a Pomezia: sei persone rimangono intrappolate in una carrozza delle montagne russe

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere 6 persone rimaste intrappolate sulle montagne russe, all’interno di una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto.

Nessuna di loro è rimasta ferita, i sei passeggieri sono stati liberati e poi riportati a terra dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala.