Concorso Fiumicino agenti di polizia locale 2023, come partecipare

Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un nuovo interessante bando per agenti di polizia locale, con 15 posti a disposizione per i candidati in possesso di un diploma. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro il 25 Agosto 2023.

Concorso Comune di Fiumicino Agenti di Polizia Locale 2023 – Come funziona e come partecipare

Posti e maggiori dettagli

Quanti sono i posti a disposizione? I posti a disposizione sono in totale 15.

I posti sono a tempo indeterminato? No, i posti sono a tempo determinato.

Requisiti di partecipazione

Qual è il titolo di studio richiesto? Per partecipare è richiesto un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consente l’accesso alle facoltà universitarie.

Ci sono altri requisiti per partecipare? Sì, tra i vari requisiti è necessario il possesso della patente di guida di Categoria B.

Ci sono i limiti di età per poter partecipare? No, il concorso non prevede limiti di età.

Prove e materie del concorso – Cosa studiare

Come si articola il concorso? Il concorso prevede un’unica prova scritta a quiz.

Com’è strutturata la prova scritta? La prova scritta consiste in un test da 30 domande a risposta multipla.

Le domande della prova sono basate su:

1. Codice della Strada e Regolamento, con particolare riferimento a:

– Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni;

– circolazione e segnaletica stradale;

– veicoli e documenti per la circolazione;

– guida dei veicoli;

– Norme di comportamento.

2. Legislazione concernente il sistema sanzionatorio nelle violazioni amministrative;

3. Codice penale e di procedura penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione;

4. Legge Quadro sulla Polizia Municipale 65/86 e L.R. 1/2005;

5. D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Leggi ordinamento EE.LL.;

6. Statuto e Regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale;

7. Nozioni sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Fiumicino;

8. Elementi in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

9. CCNL del Comparto “Funzioni Locali”.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.

Quando si svolgerà la prova? La prova si svolgerà il 4 Settembre 2023. In data 30 Agosto, saranno pubblicate tutte le comunicazioni per i candidati sul sito ufficiale.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

Come si inoltra la domanda? La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modello disponibile sul portale ufficiale del Comune di Fiumicino.

Per poter partecipare avrai bisogno di:

– lo SPID: se non ce l’hai ancora, scopri come ottenerlo leggendo questa guida;

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

È necessario effettuare il pagamento di una tassa di iscrizione? Sì, è necessario effettuare il pagamento di una tassa di iscrizione pari a €10,33 seguendo le istruzioni indicate nel bando.

Entro quale data è possibile partecipare? È possibile inoltrare la domanda entro e non oltre le 12:00 del 25 Agosto 2023.

Concorsi Vigili Urbani Comune di Fiumicino 2023 – Come iniziare a studiare

Manuale

