Vigili del Fuoco salvano due ragazzi dispersi durante un'escursione

Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Roma nella notte tra il 22 e 23 agosto.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

I ragazzi dispersi

Alle 21.06 la Squadra Operativa ha inviato presso Belvedere Monte Mancini, a Cerveteri, la squadra dei Vigili del Fuoco territoriale (26/A) con in supporto la partenza Saf per la ricerca di una coppia di ragazzi (maschio e femmina, di età compresa tra i 25 e 30 anni) dispersi durante un’escursione. Una volta localizzati, i due sono stati poi recuperati dai soccorritori. Buone le loro condizioni di salute.

Incidente sul lavoro

Alle ore 6,13 siamo intervenuti in via Bergamo 6, presso il comune di Anzio, con la squadra dei Vigili del Fuoco territoriale (23/A) per un incidente sul lavoro. La vittima dell’infortunio è un operaio di 56 anni della ditta AET di Ciampino, rimasto incastrato con la mano nel compattatore durante la raccolta dei rifiuti. Soccorso dai vigili del fuoco ed affidato poi al personale del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di zona.