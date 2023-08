Dramma scampato a Termini, agenti costretti ad estrarre le armi

Nella notte di domenica scorsa a Termini, piazza dei Cinquecento stazionamento taxi, è andata in scena una nuova rappresentazione della follia. Un uomo sbandato, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, ha aggredito i passanti verso l’una di notte per poi scagliarsi, con pugni e brandendo il collo di una bottiglia di vetro spezzato, gli agenti della Polizia locale impegnati nel presidio serale della stazione ferroviaria. Il tutto è stato ripreso e messo in rete in alcune chat, tra cui Welcome to Favelas.

Gli agenti hanno con fatica immobilizzato l’uomo contenendolo anche con l’ausilio delle pistole d’ordinanza, senza farne uso e senza mettere a rischio l’incolumità delle persone – fanno osservare dal Coordinamento UGL-PL– dimostrando professionalità e sangue freddo.

La denuncia di UGL

“Ancora una volta siamo a ringraziare il Cielo che tutto si sia risolto senza drammi – dichiara Ivano Ardovini RSU della Ugl Autonomie di Roma – ma davanti a queste scene di ordinaria insicurezza urbana che seguono i calci ed i pugni subiti dai colleghi per interrompere i bagni nelle fontane storiche ed altre intemperanze di persone in quel momento fuori di sé, la politica deve intervenire. Abbiamo bisogno di strumenti efficaci e non letali che non ci facciano correre rischi fisici nel momento dell’intervento, come può essere la dotazione individuale del teser e delle altre dotazioni di protezione previste dal regolamento regionale che Roma Capitale continua a disattendere.”

Il segretario provinciale di Roma della UGL Autonomie, Sergio Fabrizi, affonda il colpo dichiarando di voler attendere la presa di posizione del Comandante Angeloni e del Sindaco Gualtieri sulle modalità di intervento fatte dagli agenti, perché deve essere chiaro all’opinione pubblica il ruolo e le responsabilità giuridiche della Polizia locale nell’ambito della sicurezza urbana e sia riconosciuto un diverso trattamento contrattuale in tema di risorse sui tavoli di concertazione, in attesa dell’agognata riforma della legge quadro nazionale da parte del Governo.”

Le dichiarazioni del SULPL

Sull’episodio é intervenuto il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende noto: ” Il problema della Sicurezza nelle grandi metropoli, coinvolge quotidianamente le Polizie Locali, ormai presenza prevalente sul territorio, anche a causa dei “tagli” che le forze statali hanno subito negli ultimi tre decenni. Tale mutato contesto urbanorende necessaria una riorganizzazione dei Corpi, a partire da una riforma di legge nazionale che preveda degli standard nell’equipaggiamento e nella formazione degli operatori, per finire all’equiparazione di riconoscimento e tutele agli operatori di tutte le altre forze di Polizia. Chiediamo un’assunzione di responsabilitá anche alle amministrazioni locali, le quali nei loro contratti considerano l’attivitá di Polizia Locale al pari se non peggio di quella degli altri 8moiegati. Il Comune di Roma ad esempio considera categoria usurante le maestre d’asilo e non noi, eppure difficilmente ci troveremo mai ad assistere ad impiegati amministrativi cui vengano richiesti interventi tanto pericolosi”. Concludono dal Sindacato.

Le dichiarazioni di UIL FPL

Mirko Anconitani UIL FPL: “ serve urgentemente una riforma nazionale delle polizie locali d’Italia. Diverso inquadramento giuridico, maggiori tutele, maggiori strumenti ed una maggiore uniformità formativa e di protocolli d’intervento sull intero territorio nazionale. A roma siamo sotto di 3.000 unità con un eta media di 54 anni, ottima notizia il concorso in essere promosso con solerzia ed in tempi record dall assessore Catarci, ma servono investimenti straordinari del governo sulla Capitale D’Italia, sulla sicurezza dei Romani in vista del giubileo 2025 e dei tanti cantieri legati ai fondi pnrr già aperti o di prossima apertura, Il Sindaco Gualtieri riferisca alle Camere!!! Situazione di servizio insostenibile che si regge sulla buona volontà ed il senso Di abnegazione dei colleghi, ormai però sempre più spesso, non bastano più… D’intervenga con urgenza!!”