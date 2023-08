Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 20 agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 agosto 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 L’Allieva S3E1 – Arabesque

22:30 L’Allieva S3E2 – Un po’ di follia in primavera

23:35 TG1 Sera

23:40 Speciale Tg1 Viva Fiorello!

00:50 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Ti ruberò la vita

22:40 La Domenica Sportiva

01:03 Meteo 2

01:05 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Okavango – Il delta magico dell’Africa – Sapiens Doc – Puntata del 16/08/2020

21:25 Le Ragazze – Puntata del 24/06/2021

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 I magnifici 4 della risata

Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:25 Sms – Sotto Mentite Spoglie

23:14 Vacanze in America

00:53 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – la Ragazza e L’Ufficiale

21:21 La Ragazza e L’Ufficiale

00:07 Anticipazione – la Ragazza e L’Ufficiale

00:10 Una Caserma Non è una Casa – Station 19 V

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Tempesta in Arrivo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Iron Pipeline – Fbi: Most Wanted

22:11 L’ Esattore – Fbi: Most Wanted

23:06 Se Allora Avessi Saputo Quel Che So Oggi – Law & Order

23:55 Pressing

01:55 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Miss Marple

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

23:45 Ancora Tu!

01:40 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

NOVE

20:20 Little Big Italy

00:10 Naked Attraction Italia

04:15 Io e il mio (quasi) assassino

20 — Venti

21:04 Snakes On A Plane

23:21 Tutti Pazzi per L’Oro

01:31 Scontro Frontale – The Last Ship IV

02:11 Fine Dei Giochi – The Last Ship IV

Rai 4

20:35 Fire Country S1E10 Get Your Hopes Up

21:20 L’ombra della violenza

23:01 Memorie di un assassino

Iris

20:59 Sleepers

23:50 Fuoco Assassino (Di R. Howard)

Rai 5

20:23 OSN Tournée al sud 2022

20:55 Rai 5 Classic – Puntata 10

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E8

23:02 Remember

Rai Movie

21:10 Tuo, Simon

23:05 Tutto ciò che voglio

00:40 Gli inesorabili

Rai Premium

20:35 Un passo dal cielo – S5E19 – Il figlio – Parte 1

21:30 Boomerissima – Puntata del 17/01/2023

00:15 Tutta la musica del cuore – E3 – La rinascita

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Breaking Surface – Trattieni il respiro

22:55 Porno Valley

23:25 Debbie viene a Dallas

00:05 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Twentyseven

20:06 A-Team

21:06 Mr. Crocodile Dundee

22:56 Whatever works – Basta che funzioni

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Anastasia

23:15 La passione di Bernadette

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 La Campionessa

23:10 Yoga Radio Bruno Estate

01:40 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 7 – L’Ora della Verità

Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie

20:50 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:07 Il trucido e lo sbirro

22:48 Vai gorilla

00:37 Borotalco

Focus

20:00 Il Bunker Segreto Dei Nazisti in Polonia – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 Cattivi Presagi – Enigmi Svelati II

22:00 L’ Occhio di Dio – Enigmi Svelati II

23:00 New Kids in The Wild, 1 – New Kids in The Wild

00:00 New Kids in The Wild, 2 – New Kids in The Wild

01:00 Fuoco e Ghiaccio – Wild Patagonia

Giallo

21:05 Shetland

23:15 Vera

01:00 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Mano Morta – The Closer V

21:10 Un Caso D’Immunità – Colombo

22:57 Il Furto D’Identità – Harry Wild – la Signora del Delitto

23:50 Raskolnikov – Harry Wild – la Signora del Delitto

00:44 Concorso di Colpa – Law & Order: Unità Speciale XVII

Italia 2

20:20 Mangiato Cheeseburger… Provato Cappelli – Due Uomini e 1/2

20:45 Ma Questo è un Incubo – Due Uomini e 1/2

21:15 La Polarizzazione della Pignatta – The Big Bang Theory

21:40 L’ Espansione di Lizard e Spock – The Big Bang Theory

22:05 La Triangolazione dell’Asparago – The Big Bang Theory

22:35 La Sciarada di Vartabedian – The Big Bang Theory

23:00 L’ Ipotesi Dei Sali Da Bagno – The Big Bang Theory

DMAX

21:25 Highway Security: Spagna

22:55 Border Control Italia

02:15 Lockup: sorvegliato speciale

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Giulio Busi

20:30 Passato e Presente – La primavera tragica di Jan Palach

21:10 Detroit

23:30 Inferno nei mari – Il lungo viaggio

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – La primavera tragica di Jan Palach

Mediaset Extra

21:15 Tu Si Que Vales

00:35 Avanti un Altro – Story

01:39 Avanti un Altro Story