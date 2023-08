Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 aprile 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 agosto 2023: la lista completa

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Studio Battaglia – S1E3

22:25 Studio Battaglia – S1E4

23:25 TG1 Sera

23:30 Aspettando il re

01:15 RaiNews24

01:43 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

02:20 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 S26E3 – Indifese

23:05 Miseria e Nobiltà

01:32 Meteo 2

01:35 Questione di cuore

03:15 Lezioni di volo

3Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 17/08/2023

20:20 Via Dei Matti n°0 – Andrea Cellacchi – Puntata del 21/11/2022

20:50 Le storie di Un posto al sole

21:20 La Grande Opera all’Arena di Verona: Tosca

23:40 TG3 Sera

23:50 Meteo 3

23:55 Newton – pt.20. La chimica che verrà

00:45 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:25 Cape Fear – il Promontorio della Paura

00:04 L’ Ultima Alba

01:57 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:19 Emanuelle: Perché Violenza Alle Donne?

03:40 Malabimba

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Michelle Impossible & Friends

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

6Italia 1

20:30 Tutto per un Figlio – C.S.I. Miami

21:20 Un Tizio Che Conoscevo – Chicago Fire

22:15 Come Andrà A Finire? – Chicago Fire

23:00 La Resa Dei Conti – Chicago Med

23:45 Una Grave Perdita – Chicago Med

00:31 Paradiso Perduto – The Cleaning Lady

01:17 The Sinner II , 4

02:02 The Sinner II , 5

02:40 Studio Aperto – la Giornata

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Un povero ricco

23:00 La patata bollente

01:00 Tg La7

01:10 In Onda Estate

01:50 La7 Doc

8TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Attacco Glaciale

23:15 Cold Zone – Minaccia ghiacciata

00:55 Escape Room

02:35 Coppie che uccidono

03:20 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 Il contadino cerca moglie

00:25 Undercover Underage

02:10 Naked Attraction Italia

20Venti

20:13 La Formula della Vendetta – The Big Bang Theory III

20:36 Progetto Gorilla – The Big Bang Theory III

21:04 Matrix Reloaded

23:21 Fighting

01:21 In Media Res – The Last Ship IV

02:01 Le Colonne di Ercole – The Last Ship IV

21Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.2

21:19 Seal Team S5E1 Trust, But Verify: Part 1

22:03 Seal Team S5E2 Trust, But Verify: Part 2

22:49 Una preghiera prima dell’alba

00:48 Anica appuntamento al cinema

00:51 For Life S2E4 Time To Move Forward

01:37 Mara

03:09 Falling Skies S2E1 – Mondi diversi

03:49 Falling Skies S2E2 – Ci riuniremo al fiume?

22Iris

20:05 Una Pace Difficile – Walker Texas Ranger III

21:00 Facile Preda

22:55 Il Debito

01:06 L’ Urlo della Battaglia

02:44 I Cannoni di San Sebastian

04:31 Carnera – The Walking Mountain

23Rai 5

20:18 Under Italy – S1E4

21:15 Miniserie – La Fortuna Episodio 3

22:01 Miniserie – La Fortuna Episodio 4

22:56 Rock Legends – Billy Idol

23:40 Classic Albums – Soul II Soul: Club Classics

00:30 Que Viva Musica – E1

01:15 Rai News Notte

24Rai Movie

21:10 L’assoluzione

23:00 The Fan – Il mito

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 The Code

02:45 La grande conquista

25Rai Premium

20:20 Noi – S1E2 – I fantastici 3

21:20 Good Sam S1E5 – Risvegliarsi

22:05 Good Sam S1E6 – Labile tregua

22:45 Dream Hotel – Messico

00:20 La Squadra – S4E22

02:00 Heartland S4E4 – Il giorno del diploma

02:45 Heartland S4E5 – Sarah la pazza

26Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Taxxi 5

23:15 La donna della calda terra

00:45 After Porn Ends

02:30 La cultura del sesso

03:20 50 sfumature: una storia vera

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

20:04 Super Car

21:06 Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie

23:39 Gremlins

01:33 Hazzard

03:09 Detective in corsia

04:42 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Pride – La forza del riscatto

22:40 Angeli del mare

23:10 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Paradise Road

00:00 La famiglia

02:20 La cucina di Sonia

02:50 I menù di Benedetta

30La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 129

21:10 Pleasantville – Love Education

23:30 Flipped – il Primo Amore Non Si Scorda Mai – Love Education

31Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:25 Malati di pulito

23:05 The Bad Skin Clinic

34Cine34

21:06 Un sacco bello

22:56 Piccolo grande schermo ’21

23:07 Quelle strane occasioni

01:05 E allora mambo

02:46 Blue nude

04:15 Troppo belli

35Focus

20:00 Parco di Yellowstone – Lungo il Fiume Selvaggio

21:05 Parco Nazionale di Yosemite – Alla Scoperta Dei Parchi Nazionali

22:00 Parco Nazionale del Grand Canyon – Alla Scoperta Dei Parchi Nazionali

23:00 Il Genio Degli Antichi Romani – Enigmi Svelati II

00:00 Il Futuro Nelle Stelle – Enigmi Svelati II

38Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

22:50 Shetland

00:55 Le due facce della legge

02:50 Nightmare Next Door

03:35 Disappeared

39TOP Crime

20:16 Furto D’Identità – The Closer V

21:10 Caccia Alla Testa Ad Amburgo – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 Il Bassotto – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Intimidation Game – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:52 Una Madre Sotto Copertura – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:45 Delitto in Provenza

49Italia 2

20:20 Buon Compleanno Will – Will & Grace

20:45 La Sindrome di Mary Poppins – Will & Grace

21:15 Cell 213 – la Dannazione

23:20 La Topologia del Sospensorio – The Big Bang Theory

23:45 La Sublimazione Barbarica – The Big Bang Theory

00:15 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory

00:40 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory

01:05 Il Teorema di Cooper-Nowitzki – The Big Bang Theory

52DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 La febbre dell’oro: la sfida di Parker

01:05 Destinazione paura

03:50 Io e i miei parassiti

54Rai Storia

20:05 Donne vincenti Maria Bellonci

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La guerra bianca

21:10 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.3 Il prezzo della lealtà

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.4 L’impero colpisce ancora

23:05 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.6

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Guido Tonelli – Puntata del 13/12/2022

01:10 Passato e Presente: La guerra bianca

01:50 Storia delle nostre città – Siracusa – 26/03/2021

02:40 Shuluq Storie del Medioriente. Islam: Le frontiere di Allah pt.1

03:40 MPR Grandi battaglie – Attacco all’Europa

55Mediaset Extra

21:15 D’Iva

00:35 Avanti un Altro – Story

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde

03:24 I Viaggi del Cuore – Aut

04:09 Melaverde