Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi 14 agosto

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming?

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Puntata del 14/08/2023

21:25 Il giovane Montalbano S2E1 – L’uomo che andava appresso ai funerali

23:35 TG1 Sera

23:40 Separati ma non troppo

01:25 RaiNews24

01:54 Che tempo fa

02:00 Sottovoce

02:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Che Todd ci aiuti S1E13 – Non puoi parlarmi

22:05 Che Todd ci aiuti S1E14 – La donna mostro-serpente

22:50 Che Todd ci aiuti S1E15 – Ivan il Terribile

23:35 Ultima traccia: Berlino S7E8 – Soldi sporchi

00:24 Meteo 2

00:30 NYCanta Festival della Musica Italiana di New York – XIV edizione PT1

02:10 Vieni a vivere a Napoli

03:35 Rex S6E11 – L’era glaciale – Montagne rosse

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 14/08/2023

20:15 Via Dei Matti n°0 – Jeff Ballard – Puntata del 17/11/2022

20:50 Le storie di Un posto al sole – Puntata del 14/08/2023

21:15 Report – Puntata del 19/06/2023

23:20 TG3 Sera

23:30 Meteo 3

23:35 La piazza negata – Il fattore umano – Puntata del 14/08/2023

00:25 O anche no Estate – Puntata del 13/08/2023

01:10 Protestantesimo – “Tra scienza e fede” – 06/08/2023

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:25 Travolti Da un Insolito Destino Nell’Azzurro Mare D’Agosto

23:54 Il Sorpasso

02:03 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:25 Basta Guardarla

04:13 Ieri e Oggi in TV Special – Music Line

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Scherzi A Parte

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:52 E L’Amante Senza Nome – 2 Broke Girls IV

02:12 Sabbath – New Amsterdam II

02:52 Vivere IV

04:07 Fede/Patto di Sangue – il Tredicesimo Apostolo 2

6 Italia 1

20:01 Coppa Italia Live

21:15 Torino – Feralpisalò – Coppa Italia

23:15 Coppa Italia Live

23:51 Din Don – il Ritorno

01:37 The Sinner II , 1

02:16 Studio Aperto – la Giornata

02:28 Sport Mediaset – la Giornata

02:43 Sean Connery – Celebrated

03:03 Gwyneth Paltrow – Celebrated

03:23 Linate. una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota

04:02 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Atlantide Files

23:20 Roshn Saudi League – Campionato di Calcio Saudita

00:30 Tg La7

01:45 In Onda Estate

02:25 Camera con vista

02:45 La7 Doc

04:50 L’Aria che Tira – Estate Diario

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Dirty Dancing – Balli proibiti

23:30 Italia’s Got Talent – Best Of

01:30 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

03:15 Lady Killer

9 NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Armageddon – Giudizio finale

00:15 Shark Week: attacco in alto mare

01:55 Naked Attraction Italia

04:20 Summer Crime – Amore e altri delitti

20 20 — Venti

20:03 La Casa Al Mare – Brooklyn Nine-Nine II

20:29 Pagare i Debiti – Brooklyn Nine-Nine II

20:51 Coppa Italia 2023-: Spezia-Venezia

23:05 Interrogation – Colpo Esplosivo

00:58 Un Nuovo Presidente – The Last Ship III

01:38 L’ Isola Perfetta – The Last Ship III

02:18 Non Fidarti di Nessuno – Blindspot

02:58 Sospetta di Tutti – Blindspot

03:38 L’ Ultimo Azzardo – R.I.S. Roma II

04:18 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.23

21:20 Fire Country S1E9

22:03 Fire Country S1E10

22:44 The Condemned – L’isola della morte

00:32 Anica appuntamento al cinema

00:35 For Life S2E1 Never Stop Fighting

01:21 Ogni maledetta domenica

03:46 Falling Skies S1E6 – Il santuario (1ª parte)

22 Iris

20:05 Acque Bianche – II Parte – Walker Texas Ranger III

21:00 Ray (Di T. Hackford)

23:49 La Papessa

02:04 Note di Cinema

02:09 Lo Sperone Nudo

03:41 Terapia Mortale (Di G. Erschbamer)

23 Rai 5

20:14 Under Italy – S1E1

21:15 Spira Mirabilis

23:19 Sciarada – Il circolo delle parole – L’Altro ‘900. Carlo Levi

00:19 Rock Legends: Aretha Franklin

00:43 Johnny Clegg – The White Zulu

01:35 Rai News Notte

01:38 Il palazzo dei destini incrociati

02:30 Under Italy – S1E1

03:31 Untamed Valley – S1E1

24 Rai Movie

21:10 Vera Cruz

22:50 Gli inesorabili

00:55 L’uomo che amò Gatta Danzante

03:00 Invito a una sparatoria

25 Rai Premium

20:15 Volevo fare la Rockstar – S2E4 – Lezioni di privilegio

21:20 La marcia nuziale – Suggellato da un bacio

22:45 High Society – Quando gli opposti si attraggono

00:20 La Squadra – S4E19

02:00 Heartland S4E1 – L’amica di Ty

02:45 Heartland S4E2 – Il fantino di Tim

03:40 Un milione di piccole cose S3E12 – Junior

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 The Lobster

23:30 Love Jessica

00:30 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

01:30 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

03:00 Boobs – La ricerca della perfezione

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:06 Super Car

21:06 Libera uscita

22:58 Saranno famosi (A.Parker)

01:23 Hazzard

02:56 Detective in corsia

04:29 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 I Magnifici 7

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:00 La compieta preghiera della sera

23:00 Santo Rosario

29 LA7d

22:00 Joséphine, Ange Gardien

23:50 La cucina di Sonia

00:20 Like – Tutto ciò che Piace

00:50 La Mala Educaxxxion

02:05 I menù di Benedetta

02:05 Tg La7

30 La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 124

21:10 Sorelle Assassine – Ossessioni Pericolose

23:10 Sara Ti Ama – Le Verità Nascoste II

00:51 L’ Isola di Pietro , 3 – L’Isola di Pietro

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 124

03:06 Brave And Beautiful, 25

03:46 Una Vita XI , 694 – una Vita XI – L’Album Dei Ricordi

04:26 1147 – Centovetrine V

31 Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

34 Cine34

21:05 Ferragosto O.K.

00:45 Vacanze a Ischia

02:28 Cinque furbastri, un furbacchione/Come ti rapisco il pupo

03:59 Chiavi in mano

35 Focus

20:00 Dove Fuoco e Ghiaccio Si Incontrano – Le Meraviglie del Parco Di…

21:05 Atlantide: la Civiltà Perduta – i Grandi Miti dell’Umanità

22:00 Alla Ricerca dell’Uomo Falena – i Grandi Miti dell’Umanità

23:00 Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains – Alla Scoperta Dei…

00:00 Parco Nazionale di Yellowstone – Alla Scoperta Dei Parchi Nazionali…

01:00 Il Nuovo Ponte di Genova: Orgoglio Italiano

02:00 Guerrieri Hi-Tech – C’Era una Volta il Futuro i

02:43 14/08/2023 – Meteo Focus

02:45 Le Tre Piramidi – Costruttori di Piramidi – i Loro Segreti

03:30 Vulcani – Le Più Grandi Meraviglie Naturali del Mondo

04:15 I Magici Colori della Natura

38 Giallo

21:10 Vera

22:50 L’Ispettore Barnaby

00:25 Modern Murder – Due detective a Dresda

02:00 Nightmare Next Door

02:45 Disappeared

03:35 The Murder Shift

39 TOP Crime

20:16 Nastro Rosso – The Closer V

21:10 Il Predatore Da Eliminare – C.S.I. Miami VI

22:03 Tunnel – C.S.I. Miami VI

22:58 Ragazze Scomparse – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:52 Un Campione Da Difendere – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:45 Delitto D’Altri Tempi – Colombo

02:35 Il Divano del Produttore – Law & Order: Unità Speciale XVI

03:29 Il Manifesto di Holden – Law & Order: Unità Speciale XVI

04:24 Barbara Baraldi – Donne in Noir

49 Italia 2

20:20 La Danza del Poliziotto – Friends

20:50 Cerimonia Sotto la Neve – Friends

21:25 Stewie Si Trasforma – i Griffin

21:55 Accendimi – i Griffin

22:20 Tizio in Coma – i Griffin

22:45 L’ Arte di Vincere – Duncanville

23:10 Febbre di Giovinezza – Duncanville

23:35 La Macchina del Tempo – The Big Bang Theory

00:00 Il Fattore Sorella Gemella – The Big Bang Theory

00:25 La Reazione Alle Arachidi – The Big Bang Theory

00:55 Il Fattore Mandarino – The Big Bang Theory

01:20 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory

01:40 La Principessa Innamorata – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Nami e la Scienza del Vento – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Due Strane Isole – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Le Colonne Dei Sette Mari – i Cavalieri dello Zodiaco

03:10 La Prima Vittoria – i Cavalieri dello Zodiaco

03:35 Un Dono Giunto Da Lontano – i Cavalieri dello Zodiaco

03:55 I Soliti Idioti II , 1

04:15 I Soliti Idioti II , 2

52 DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

03:50 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:05 Donne vincenti Selma Lagerlof

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ambrogio e gli Imperatori

21:10 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.6

22:10 Storia delle nostre città – Siracusa – 26/03/2021

23:00 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. L’enigma Omero – 09/05/2023

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Patrizia Piacentini – Puntata del 14/04/2023

01:05 Passato e Presente – Ambrogio e gli Imperatori

01:45 Telemaco – Pt.3

02:45 Alle prese conle vacanze

03:45 Grandi battaglie. La battaglia di Roma

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:35 Avanti un Altro – Story

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde

03:24 I Viaggi del Cuore – Prim.

04:09 Melaverde